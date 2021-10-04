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Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе
Сегодня, 4 октября, губернатор Игорь Артамонов съездил в медицинские учреждения и заявил, что в регионе полувоенная обстановка — сражаемся с COVID-19, вандалы разгромили только что благоустроенный бульвар Неделина, а прокурор сообщил полицейскому, как нужно расследовать дело о смерти петуха.
За последние сутки медики выявили 242 новых случая заражения коронавирусной инфекций, год назад в это день таких случаев было выявлено 44.
И еще одна сезонная напасть. В Липецкой области от отравления грибами умер 66-летний мужчина.
Не успели рабочие благоустроить бульвар Неделина, как его уже разгромили злоумышленники. Подрядчик подсчитывает ущерб и готовит заявление в полицию.
Пожалуй, в самом красивом подземном переходе, у Нижнего парка, разрушается мозаика. Из подпорной стенки у драмтеатра уже выпадают камни. Ее обещали отремонтировать до конца ноября.
Зато у «Звездного» начали готовить каток. Он будет работать на месте плоскостного фонтана, когда похолодает.
А в соцсетях обсуждают послание прокурора полицейскому, последний отказал гражданину в возбуждении уголовного дела из-за убийства петуха. Прокурорский работник интересуется, почему птицу не убили с первого раза, на каком расстоянии от петуха находился ствол пистолета и проявлял ли петух во время стрельбы какие-либо внешние реакции, характерные при причинении боли?
— В этом постановлении, вся суть — нынешней системы! Даже можно, не сомневаться, — стает наш комментатор Смотрящий.
Электорат