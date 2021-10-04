Общество

25 минут назад

Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе

1 577
#вечЁрка #коронавирус
1
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе

Сегодня, 4 октября, губернатор Игорь Артамонов съездил в медицинские учреждения и заявил, что в регионе полувоенная обстановка — сражаемся с COVID-19, вандалы разгромили только что благоустроенный бульвар Неделина, а прокурор сообщил полицейскому, как нужно расследовать дело о смерти петуха.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня пообещал прибавку к зарплате сотрудникам бригад скорой помощи. Такое заявление он сделал во время посещения липецких медучреждений. Ситуацию с коронавирусной инфекцией глава администрации региона назвал полувоенной. 

За последние сутки медики выявили 242 новых случая заражения коронавирусной инфекций, год назад в это день таких случаев было выявлено 44.

И еще одна сезонная напасть. В Липецкой области от отравления грибами умер 66-летний мужчина.

Не успели рабочие благоустроить бульвар Неделина, как его уже разгромили злоумышленники. Подрядчик  подсчитывает ущерб и готовит заявление в полицию.

Пожалуй, в самом красивом подземном переходе, у Нижнего парка, разрушается мозаика. Из подпорной стенки у драмтеатра уже выпадают камни. Ее обещали отремонтировать до конца ноября.

Зато у «Звездного» начали готовить каток. Он будет работать на месте плоскостного фонтана, когда похолодает.

А в соцсетях обсуждают послание прокурора полицейскому, последний отказал гражданину в возбуждении уголовного дела из-за убийства петуха. Прокурорский работник интересуется, почему птицу не убили с первого раза, на каком расстоянии от петуха находился ствол пистолета и проявлял ли петух во время стрельбы какие-либо внешние реакции, характерные при причинении боли?

— В этом постановлении, вся суть — нынешней системы! Даже можно, не сомневаться, — стает наш комментатор Смотрящий.
1 577
#вечЁрка #коронавирус
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

8 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Еще в рубрике

Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий
#благоустройство
8
Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий

сегодня, 17:21

Общество
За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей
#алкоголь #торговля
5
За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей

сегодня, 16:47

Общество
На Соколе, в Левобережье и Сселках отключат холодную воду
#отключения
2
На Соколе, в Левобережье и Сселках отключат холодную воду

сегодня, 16:44

Общество
Педагог из Грязей борется за звание лучшего воспитателя страны
#детский сад #воспитатель
2
Педагог из Грязей борется за звание лучшего воспитателя страны

сегодня, 16:28

Общество
Работы на Петровском мосту завершены, ремонт участка улицы Зои Космодемьянской начнется этой ночью
#дорожные работы
14
Работы на Петровском мосту завершены, ремонт участка улицы Зои Космодемьянской начнется этой ночью

сегодня, 16:19

Общество
Липецкая область освобождается от свалок
#полигон #свалка
13
Липецкая область освобождается от свалок

сегодня, 14:42

Общество