Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе

Сегодня, 4 октября, губернатор Игорь Артамонов съездил в медицинские учреждения и заявил, что в регионе полувоенная обстановка — сражаемся с COVID-19, вандалы разгромили только что благоустроенный бульвар Неделина, а прокурор сообщил полицейскому, как нужно расследовать дело о смерти петуха.