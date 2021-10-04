За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей

Штрафуют и продавцов, и их работодателей.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с начала этого года управлением возбуждено более 40 административных дел в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, наложено штрафов на сумму более 6 миллионов рублей.



Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, является административным правонарушением, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. При этом факт привлечения продавца магазина к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему не освобождает от наказания сам магазин как юридическое лицо, либо предпринимателя.



- Судебная практика в данном вопросе категорична и зачастую указывает, что ненадлежащее исполнение продавцом трудовых обязанностей не освобождает его работодателя (как юридическое лицо) от административной ответственности, - отмечают в управлении потребрынка. - То, что такое нарушение было допущено, говорит о том, что контроль за действиями продавца со стороны работодателя был ненадлежащим. Продавец, заключивший трудовой договор с организацией, действует от ее имени и в ее интересах. По этой причине то, что продавец был привлечен к ответственности как физическое лицо, не освобождает от ответственности его работодателя-организацию. Такое правило закреплено и в ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ.