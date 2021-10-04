Общество

56 минут назад

За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей

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#алкоголь #торговля
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За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей

Штрафуют и продавцов, и их работодателей.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с начала этого года управлением возбуждено более 40 административных дел в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, наложено штрафов на сумму более 6 миллионов рублей.

Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, является административным правонарушением, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. При этом факт привлечения продавца магазина к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему не освобождает от наказания сам магазин как юридическое лицо, либо предпринимателя.

- Судебная практика в данном вопросе категорична и зачастую указывает, что ненадлежащее исполнение продавцом трудовых обязанностей не освобождает его работодателя (как юридическое лицо) от административной ответственности, - отмечают в управлении потребрынка. - То, что такое нарушение было допущено, говорит о том, что контроль за действиями продавца со стороны работодателя был ненадлежащим. Продавец, заключивший трудовой договор с организацией, действует от ее имени и в ее интересах. По этой причине то, что продавец был привлечен к ответственности как физическое лицо, не освобождает от ответственности его работодателя-организацию. Такое правило закреплено и в ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ.
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#алкоголь #торговля
2

Комментарии (2)

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Контрас

23 минуты назад
Законы у нас в этой области, я вам доложу... Стою раз неподалёку от автовокзала, курю. Походит молодой человек, ростом чуть ниже меня, а я не низкорослый, комплекция у него тоже соответствующая, спрашивает сигарету. Угощаю. Он отходит в сторону к компании молодых людей, с которыми пришёл, стоят, треплются. Через полминуты около меня нарисовываются 2 девицы, способные в одиночку ходить без оружия на бурого медведя (каждая в отдельности), машут полиционерскими корочками и пытаются шить мне статью "Вовлечение в курение". Говорю, он сам подошёл, я ж не бегал за ним, умоляя закурить, и выглядит вполне взрослым. Нет, им пофиту, тем более, он в поле зрения у них, и до курева ещё не дорос. Молодой человек и его спутники подтверждают мои слова и подкрепляют их предоставлением его паспорта-хреновое, видно, у полиционеров зрение в ихнем поле, раз его день рождения проморгали. Явно расстроенные девицы вразвалку сваливают, словом, угощая человека сигаретой, надо теперь паспорт спрашивать.
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Эксперт

43 минуты назад
Отлично продолжаем рэйд по штрафам.
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