На Соколе, в Левобережье и Сселках отключат холодную воду

5 октября с 09:00 до 13:00 из-за ремонтных работ отключат холодную воду в доме № 1в по улице Папина.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в Левобережье: домах №№ 2, 2а, 4, 8, 10, 12 по улице Ферросплавной, №№ 6, 8, 12, 14, 14а по улице Бестужева, в частном секторе улицы Артема – для проведения по заявке частного лица внутренних ремонтных работ на улице Бестужева.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 66, 68/1, 70, 70а из-за проведения внутренних ремонтных работ по заявке ФКР.



С 10:00 до 20:00 без воды останется часть Сселок – потребители улиц Пушкина и Лесной: здесь будут проводить ремонт пожарного гидранта.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду на Соколе – в домах №№ 99, 99б, 101, 101а, 101/1 по улице Ковалева, №№ 2а, вл. 4в, 6е, 8а, 8б, 10а, 10б по улице Римского-Корсакова.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 6/4, 8, 10, 12, 12а по улице Липовской, №№ 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16 по улице Верхней Логовой, в частном секторе улицы Верхней Логовой – из-за устранения утечки на водоводе на улице Липовской.



Подвоз питьевой воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 15:00 без отопления останутся дома №№ 20, 21 по улице Новой в селе Косыревке – из-за работ на сетях теплоснабжения.

