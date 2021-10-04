Липчане ищут грибы, а спасатели - грибников

Уже в октябре грибников искали в лесу два раза.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой предметы первой необходимости: лекарства, включая бинт с йодом, а также набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик и свисток. Зарядите сотовый телефон и проследите, чтобы на балансе было достаточно средств.





В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101, 112, 8(47471) 70-38-01.





Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области



Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 2 октября в 12:16 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста № 31 села Преображеновка Добровского района поступило сообщение от пожилого мужчины, который не мог выбраться из леса. Его машина застряла, и помочь было некому. На территорию Кривецкого лесничества незамедлительно выехали спасатели, которые отбуксировали автомобиль грибника из лесного массива.Днём ранее, 1 октября в 17:35 часов на тот же пост обратилась группа заблудившихся грибников, которые, поймав мобильную сеть, смогли позвонить по номеру 112. Поиски длились около часа, спасатели нашли людей, зайдя на 6 километров глубь леса, после чего довезли их до машины.Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает, как безопасно собирать грибы в лесу. Обязательно предупредите родственников о своих планах и обозначьте место и район сбора грибов, после чего ни в коем случае не меняйте маршрут. Запомните крупные ориентиры, находящиеся поблизости: реку, дорогу или железнодорожную станцию, чтобы в случае беды двигаться по направлению к ним.Надевайте одежду ярких цветов. Камуфляжная форма, которую часто по ошибке выбирают грибники, сливается с деревьями и значительно усложняет поиски пропавших. Возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. Позаботьтесь о защите от клещей и змей.Если беда случилась ночью, то первым делом разведите костер, чтобы не замерзнуть к приходу спасателей.Если вы заблудились, восстановите в памяти последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить по ней дорогу. Направление движения можно восстановить, если вспомнить, с какой стороны было солнце или луна, откуда дул ветер, куда плыли облака; если это не удается, идите на звук: железную дорогу, судоходную реку, шоссе; выйти к людям помогают различные шумы: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Помогает определиться и запах дыма (тут надо двигаться против ветра). При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» – вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.