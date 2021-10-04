Происшествия

сегодня, 14:31

На выходных под Липецком зарезали 26-летнего мужчину

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#убийство #поножовщина
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На выходных под Липецком зарезали 26-летнего мужчину

Поход в баню закончился трагически.

Вечером 2 октября в селе Хрущевка Липецкого района зарезали мужчину. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, трагедия разыгралась в частном доме в селе Хрущевка. Мужчины поссорились, и в ход пошёл нож. 26-летний молодой человек от полученных ранений скончался на месте происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Задержан подозреваемый — 30-летний мужчина, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По версии следствия, до выяснения отношений в частном доме подозреваемый с погибшим вместе были в бане у соседа и выпивали.
6 3904
#убийство #поножовщина
5

Комментарии (6)

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Матрена

12 минут назад
Что водка с людьми делает, сразу за нож хватаются
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липецк1

17 минут назад
раньше за нож западло ....ОДИН НА ОДИН И КУЛАКИ
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Патриот

24 минуты назад
Без девок?, Европейское воспитание, чё...
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соседка

35 минут назад
драться деритесь как мужики но зачем за нож хвататься как зек теперь ты им будешь
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А зачем девки на пьянке?

сегодня, 15:07
Без девок?, Всю водку выпьют, всю закусь съедять, а так и не дадут... Вот тема для конфликтов...
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Без девок?

сегодня, 14:39
странная компания
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