На выходных под Липецком зарезали 26-летнего мужчину

Поход в баню закончился трагически.

Вечером 2 октября в селе Хрущевка Липецкого района зарезали мужчину. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, трагедия разыгралась в частном доме в селе Хрущевка. Мужчины поссорились, и в ход пошёл нож. 26-летний молодой человек от полученных ранений скончался на месте происшествия.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Задержан подозреваемый — 30-летний мужчина, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По версии следствия, до выяснения отношений в частном доме подозреваемый с погибшим вместе были в бане у соседа и выпивали.