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45 минут назад

В Рязани задержали молодого человека, разыскиваемого за кражу в Липецке

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#кража #задержание
В Рязани задержали молодого человека, разыскиваемого за кражу в Липецке
Утром 3 октября патрульный экипаж Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области, во время патрулирования центральных улиц  Рязани, на улице Маяковского остановил для проверки документов молодого человека. 

- Как выяснилось, ранее судимый 24-летний гражданин за совершение кражи в городе Липецке был объявлен в розыск органом дознания местной полиции и скрывался в Рязани. Полицейские доставили молодого человека в отдел МВД России по Советскому району города Рязани для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска, - сообщили в УМВД России по рязанской области.

341
#кража #задержание

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