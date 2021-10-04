В Рязани задержали молодого человека, разыскиваемого за кражу в Липецке

Утром 3 октября патрульный экипаж Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области, во время патрулирования центральных улиц Рязани, на улице Маяковского остановил для проверки документов молодого человека.



- Как выяснилось, ранее судимый 24-летний гражданин за совершение кражи в городе Липецке был объявлен в розыск органом дознания местной полиции и скрывался в Рязани. Полицейские доставили молодого человека в отдел МВД России по Советскому району города Рязани для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска, - сообщили в УМВД России по рязанской области.



