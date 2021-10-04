Погода в Липецке

42 минуты назад

В Липецкой области местами пройдут небольшие дожди

3 345
#дождь
В Липецкой области местами пройдут небольшие дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +5 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.

День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза. 

3 345
#дождь

Комментарии (3)

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Виктор 2-28-14

28 минут назад
Осень на отвале. .....Рыжее в далЁкой. .....Растворилось в жизни, ... нашей с поволокой. ... Было и не стало летнего угара. .....Разошлись дорожки - мы уже не пара. .... Листья закружились, в вальсе на прощанье. .....Ветер их уносит, в зиму на свиданье
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Гидромедцентр

30 минут назад
Николай, мы поражены Вашим красноречием!
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Николай Прокладкин

39 минут назад
Главное, чтоб дожди были сухими.
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