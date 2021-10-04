В Липецкой области местами пройдут небольшие дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +5 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.



День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.



