42 минуты назад
В Липецкой области местами пройдут небольшие дожди
В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.
День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
Виктор 2-28-14
Гидромедцентр
Николай Прокладкин