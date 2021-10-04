Происшествия

41 минуту назад

Ссора из-за ревности закончилась кровопролитием

4 578
#поножовщина
1
Ссора из-за ревности закончилась кровопролитием

52-летний липчанин пырнул сожительницу ножом.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 54-летнему липчанину, который 3 августа прошлого года едва не зарезал сожительницу. Происшествие произошло в многоквартирном доме на улице Гагарина в Липецке. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в порыве пьяной ссоры из-за ревности мужчина воткнул нож в живот своей 47-летней сожительнице. Так он пытался её остановить — женщина в ходе словесных разборок сообщила, что собирается уйти от него к матери.

После этого липчанку без сознания с ранением брюшной полости госпитализировали в Липецкую областную клиническую больницу, но всё обошлось: 12 августа ей сняли швы и выписали.

В суде мужчина свою вину отрицал. Он сообщил, что ненадолго вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел женщину лежащей на боку с воткнутым в живот ножом.

Потерпевшая тоже пыталась его защищать — они уже помирились и продолжали жить вместе, поэтому женщина как могла выгораживала любимого: то говорила, что сама наткнулась на лежащий на кухонном гарнитуре нож, то, что сознательно взяла нож и воткнула его себе в живот.

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
4 578
#поножовщина
1

Комментарии (4)

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Непонятно

7 минут назад
52 или 54 года
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Закон

12 минут назад
Странно, вчера тут писали про 19 ножевых и признали лёгкий вред здоровья и даже условку не дали, а тут всего один раз в живот и закрыли
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анн попова

15 минут назад
Теперь мы его привьем трехкратно и выпустим по УДО. Надо внести это на рассмотрение в госдуму. Там те, за кого никто не голосовал, примут закон о помещении граждан в места не столь отдаленные для санитарного просвещения и исправления. Поехали, работаем дальше.
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Липчанин

19 минут назад
Веселая жизнь у ковид-диссидентов...
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