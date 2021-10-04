Ссора из-за ревности закончилась кровопролитием

52-летний липчанин пырнул сожительницу ножом.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 54-летнему липчанину, который 3 августа прошлого года едва не зарезал сожительницу. Происшествие произошло в многоквартирном доме на улице Гагарина в Липецке. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в порыве пьяной ссоры из-за ревности мужчина воткнул нож в живот своей 47-летней сожительнице. Так он пытался её остановить — женщина в ходе словесных разборок сообщила, что собирается уйти от него к матери.



После этого липчанку без сознания с ранением брюшной полости госпитализировали в Липецкую областную клиническую больницу, но всё обошлось: 12 августа ей сняли швы и выписали.



В суде мужчина свою вину отрицал. Он сообщил, что ненадолго вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел женщину лежащей на боку с воткнутым в живот ножом.



Потерпевшая тоже пыталась его защищать — они уже помирились и продолжали жить вместе, поэтому женщина как могла выгораживала любимого: то говорила, что сама наткнулась на лежащий на кухонном гарнитуре нож, то, что сознательно взяла нож и воткнула его себе в живот.



Несмотря на это, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.