48 минут назад
На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду
4 октября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду потребителям улицы Третьякова и переулка Полтавского – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Шахтерской, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Садовой, Муравьева, Подсобного хозяйства из-за устранения утечки на водоводе в СНТ «Металлург 2».
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 35, 37, 39, 41 по улице Кривенкова, № 2а по улице Минской – ЛГЭК ограничит подачу холодной воды для проведения работ по врезке водопровода на улице Кривенкова (футбольный клуб).
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.