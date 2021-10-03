На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду

4 октября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду потребителям улицы Третьякова и переулка Полтавского – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе без холодной воды останутся дома №№ 32, 32а по улице Дружбы и часть частного сектора вышеназванной улицы – а именно, дома №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Шахтерской, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Садовой, Муравьева, Подсобного хозяйства из-за устранения утечки на водоводе в СНТ «Металлург 2».



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 35, 37, 39, 41 по улице Кривенкова, № 2а по улице Минской – ЛГЭК ограничит подачу холодной воды для проведения работ по врезке водопровода на улице Кривенкова (футбольный клуб).



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.