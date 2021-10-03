Происшествия

сегодня, 14:28

«Гранта» запарковала «Опель» в забор

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#авария #ДТП
«Гранта» запарковала «Опель» в забор

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня днем на проспекте Победы, в районе перекрестка с улицей Доватора, в Липецке прошла автомобильная авария. Водитель «Гранты» вытолкнул «Опель» на забор парковки, когда иномарка там парковалась.

В «Опеле» находился ребенок, он был в детском кресле. В аварии никто не пострадал.


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#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Я бы не принял этот забор.

1 минуту назад
ДДД, ЭТОТ ЗАБРО БЫЛ СДЕЛАН А ИМЕННО СВАРИН КОЕ КАК. Швы у него на прихватках не обварены, не защищены, в некоторых местах даже старая сварка не счищена была, так как прихватил перекладина не нато место, оторвали а зачистить забыли. Так же прихватки не отшлифованы "чёрные". Во хорошо видно даже сейчас на снимках.
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Житель

2 минуты назад
Это не перекрёсток, это уродство. Гений идиотской мысли, иллюстрация - через задницу. Памятник удачно освоеному миллиарду
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21

5 минут назад
Ничего удивительного 50% баранов за рулём.
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Токарь

20 минут назад
Опять гранта?Хоть одно дтп без этой модели обходится?
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ДДД

43 минуты назад
Какой хлипкий забор! ..и опять на вандалов спишут?..
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Алекс

51 минуту назад
Что то опель стоит как то ни той стороной, со встречки парковалась.
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мажор

сегодня, 14:35
Опять лада-гранта.Как же достали эти ведрищи!
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