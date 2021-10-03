«Гранта» запарковала «Опель» в забор

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня днем на проспекте Победы, в районе перекрестка с улицей Доватора, в Липецке прошла автомобильная авария. Водитель «Гранты» вытолкнул «Опель» на забор парковки, когда иномарка там парковалась.



В «Опеле» находился ребенок, он был в детском кресле. В аварии никто не пострадал.





