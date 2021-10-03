Происшествия
сегодня, 14:28
«Гранта» запарковала «Опель» в забор
Авария обошлась без пострадавших.
Сегодня днем на проспекте Победы, в районе перекрестка с улицей Доватора, в Липецке прошла автомобильная авария. Водитель «Гранты» вытолкнул «Опель» на забор парковки, когда иномарка там парковалась.
В «Опеле» находился ребенок, он был в детском кресле. В аварии никто не пострадал.
В «Опеле» находился ребенок, он был в детском кресле. В аварии никто не пострадал.
Я бы не принял этот забор.
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Токарь
ДДД
Алекс
мажор