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В Петербурге титокершу ударили ножом в лицо из-за пиццы

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В Санкт-Петербурге TikTok-блогершу Сашу Космос, известную как RARRI HOOD, пырнули ножом в лицо из-за пиццы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на социальные сети.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что девушка получила удар ножом в лицо.

По словам пострадавшей, она вместе с друзьями заказала пиццу, которую курьер доставил в соседнюю квартиру. Когда счастливых обладателей еды попросили вернуть заказ, оказалось, что они уже ее съели. В ответ на претензии молодых людей пьяные соседи вооружились ножом и отверткой, после чего набросились на блогершу и ударили в лицо.

После инцидента девушку госпитализировали, ей пришлось зашивать рану. Девушка написала заявление в полицию.
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