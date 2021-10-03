Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области ночью заморозки до -2

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#погода
В Липецкой области ночью заморозки до -2

В ближайшие сутки Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от +7 до +12 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов.

День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.
295
#погода

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