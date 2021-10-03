40 минут назад
В Липецкой области ночью заморозки до -2
В ближайшие сутки Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов.
День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.