Происшествия

32 минуты назад

В Липецке пропала школьница

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропала школьница

Девочка ушла с дня рождения и исчезла.

В Липецке вчера пропала 15-летняя Варвара Пономарева. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении «Патруль», школьница днем была на праздновании дня рождения. После окончания праздника она исчезла. Последний раз ее видели в районе стадиона «Металлург» около 20:00.

Всех, у кого есть сведения о Варваре Пономаревой, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.
692
#пропавшие без вести
4

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