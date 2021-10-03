Происшествия
32 минуты назад
В Липецке пропала школьница
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Девочка ушла с дня рождения и исчезла.
В Липецке вчера пропала 15-летняя Варвара Пономарева. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении «Патруль», школьница днем была на праздновании дня рождения. После окончания праздника она исчезла. Последний раз ее видели в районе стадиона «Металлург» около 20:00.
Всех, у кого есть сведения о Варваре Пономаревой, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.
Всех, у кого есть сведения о Варваре Пономаревой, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.
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