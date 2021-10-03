В Липецке пропала школьница

Девочка ушла с дня рождения и исчезла.

В Липецке вчера пропала 15-летняя Варвара Пономарева. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении «Патруль», школьница днем была на праздновании дня рождения. После окончания праздника она исчезла. Последний раз ее видели в районе стадиона «Металлург» около 20:00.



Всех, у кого есть сведения о Варваре Пономаревой, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.