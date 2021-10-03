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сегодня, 15:36

Липчане проверят знания о народах России онлайн

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#диктант #акция
Липчане проверят знания о народах России онлайн

Как и в 2020 году, в этом ноябре традиционный этнографический диктант проведут дистанционно.

Липчане смогут оценить свой уровень этнокультурной грамотности, приняв участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция приурочена к празднованию Дня народного единства. В этом году она пройдет уже в шестой раз под лозунгом «Народов много – страна одна!».

Написать диктант смогут все желающие жители России и зарубежных стран на русском, английском или испанском языках в онлайн-формате. Доступ к заданиям будет открыт с 3 по 7 ноября на сайте.

Желающим проверить себя на платформе предложат 30 вопросов. 20 из них составляют общефедеральную часть и едины для всех, а вот оставшиеся 10 будут уникальными для каждого региона. На ответы отводят 45 минут. Сразу после написания диктанта можно будут скачать электронный сертификат участника.
215
#диктант #акция

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