Происшествия

22 минуты назад

Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке

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#кража #телефон
Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке

Помощник администратора стащил у женщины телефон и банковскую карту.

Советский районный суд Липецка рассмотрел обвинение в краже, которое предъявили помощнику администратора паба «Трибуны». После визита в караоке одна женщина не досчиталась банковской карты и телефона.

Как указано в материалах суда, липчанка вместе со знакомыми пришла отдохнуть в караоке-зал паба «Трибуна» в ночь с 18 по 19 сентября 2020 года. Вернувшись домой, женщина не нашла в своей сумочке телефон и банковскую карту. Как оказалось, имущество гостьи прикарманил помощник администратора, который не был официально трудоустроен в «Трибуне». Он признался в преступлении и рассказал, что после смены якобы нашел на клумбе у паба разряженный мобильник. Решив вынуть сим-карту, он снял с аппарата чехол и увидел под ним банковскую карту. Находку парень сразу пустил в оборот: купил в онлайн-магазине «Wildberries» товары. Общий ущерб от кражи составил 9 816 рублей.

Суд признал помощника администратора виновным в краже и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 000 рублей. Но деньги государству мужчина отдавать не будет: подсудимый и потерпевшая примирились, и липчанина освободили от назначенного наказания.
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#кража #телефон

Комментарии (1)

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кокс

12 минут назад
Большой сборник негатива о трибуне в СМИ собралось дело идет к закрытию заведения???
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