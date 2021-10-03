Сотрудник «Трибуны» обокрал гостью караоке

Помощник администратора стащил у женщины телефон и банковскую карту.

Советский районный суд Липецка рассмотрел обвинение в краже, которое предъявили помощнику администратора паба «Трибуны». После визита в караоке одна женщина не досчиталась банковской карты и телефона.



Как указано в материалах суда, липчанка вместе со знакомыми пришла отдохнуть в караоке-зал паба «Трибуна» в ночь с 18 по 19 сентября 2020 года. Вернувшись домой, женщина не нашла в своей сумочке телефон и банковскую карту. Как оказалось, имущество гостьи прикарманил помощник администратора, который не был официально трудоустроен в «Трибуне». Он признался в преступлении и рассказал, что после смены якобы нашел на клумбе у паба разряженный мобильник. Решив вынуть сим-карту, он снял с аппарата чехол и увидел под ним банковскую карту. Находку парень сразу пустил в оборот: купил в онлайн-магазине «Wildberries» товары. Общий ущерб от кражи составил 9 816 рублей.



Суд признал помощника администратора виновным в краже и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 000 рублей. Но деньги государству мужчина отдавать не будет: подсудимый и потерпевшая примирились, и липчанина освободили от назначенного наказания.