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Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом — это 29-летний ранее судимый мужчина, сообщает РИА Новости.
Подозреваемого разыскивают. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли накануне возле водонапорной башни. Пока неизвестны мотивы убийцы.
Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были обнаружены в городе Гай утром 30 сентября в квартире жилого дома после тушения пожара. Тело еще одной студенки нашли во дворе дома. Погибшими оказались студентки местного медицинского колледжа, родом они из Башкирии. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они были подругами детства и снимали квартиру на троих. На месте преступления также нашли орудие убийства — кухонный нож.
Подозреваемого разыскивают. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли накануне возле водонапорной башни. Пока неизвестны мотивы убийцы.
Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были обнаружены в городе Гай утром 30 сентября в квартире жилого дома после тушения пожара. Тело еще одной студенки нашли во дворе дома. Погибшими оказались студентки местного медицинского колледжа, родом они из Башкирии. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они были подругами детства и снимали квартиру на троих. На месте преступления также нашли орудие убийства — кухонный нож.