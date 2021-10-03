Общество

сегодня, 14:22

Подрядчик поплатится за плохое футбольное поле

2 571
#штраф #ремонт #поле #футбол
Подрядчик поплатится за плохое футбольное поле

Спортивный объект начал «сыпаться» еще до завершения гарантийного срока. Исполнитель работ не спешил исправлять недочеты.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск городского управления строительства к местной компании «Космос». Организация была подрядчиком реконструкции футбольного поля на улице Ударников.

Как указано в материалах суда, муниципальный контракт на поставку и монтаж искусственного футбольного покрытия, полимерно-дренажного модуля, покрытия для беговых дорожек и модульного бытового корпуса был заключен в ноябре 2019 года. Эти работы стали частью реконструкции футбольного поля МБОУ ДО «ДЮСШ № 8 «Юность». Стоимость работ составила 25,9 млн рублей. Подрядчик сдал объект уже в декабре 2019 года. А в октябре 2020 года комиссия выявила целый список недоработок: отошло 15 квадратных метров резинового покрытия беговых дорожек, сломались водоотводные лотки, в районе футбольных ворот недосчитались 3 тонн песка, испортились швы искусственного покрытия. Все эти дефекты должен был оперативно устранить подрядчик, но этого вовремя не сделал. Тогда представители управления строительства потребовали через суд возмещения стоимости устранения недостатков – 91 746 рублей, а также оплатить штраф в 5 000 рублей.

Суд полностью удовлетворил иск: подрядчику придется заплатить более 96 000 рублей.
2 571
#штраф #ремонт #поле #футбол

Комментарии (2)

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21

1 минуту назад
Подрядчик это матерное слово, и впредь попрошу такими словами не выражается.
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хе-хе

40 минут назад
Классика же.
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