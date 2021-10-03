Подрядчик поплатится за плохое футбольное поле

Спортивный объект начал «сыпаться» еще до завершения гарантийного срока. Исполнитель работ не спешил исправлять недочеты.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск городского управления строительства к местной компании «Космос». Организация была подрядчиком реконструкции футбольного поля на улице Ударников.



Как указано в материалах суда, муниципальный контракт на поставку и монтаж искусственного футбольного покрытия, полимерно-дренажного модуля, покрытия для беговых дорожек и модульного бытового корпуса был заключен в ноябре 2019 года. Эти работы стали частью реконструкции футбольного поля МБОУ ДО «ДЮСШ № 8 «Юность». Стоимость работ составила 25,9 млн рублей. Подрядчик сдал объект уже в декабре 2019 года. А в октябре 2020 года комиссия выявила целый список недоработок: отошло 15 квадратных метров резинового покрытия беговых дорожек, сломались водоотводные лотки, в районе футбольных ворот недосчитались 3 тонн песка, испортились швы искусственного покрытия. Все эти дефекты должен был оперативно устранить подрядчик, но этого вовремя не сделал. Тогда представители управления строительства потребовали через суд возмещения стоимости устранения недостатков – 91 746 рублей, а также оплатить штраф в 5 000 рублей.



Суд полностью удовлетворил иск: подрядчику придется заплатить более 96 000 рублей.