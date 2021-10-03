Общество

21 минуту назад

Липецкие чиновники – самые экономные среди соседей

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#экономия #торги #закупки
Липецкие чиновники – самые экономные среди соседей

В нашем регионе достигается максимальная для областей Центрального Черноземья экономия на торгах.

Единая информационная система в сфере закупок представила данные по экономии на торгах, которая сложилась в России и регионах РФ с начала 2021 года. За первые девять месяцев года на аукционах в стране сэкономили 275,46 млрд рублей. Относительная экономия на торгах достигла 5,3%.

По этому показателю Липецкая область успешно опережает все остальные регионы Центрального Черноземья, а также большинство других субъектов РФ. Относительная экономия на липецких торгах составила с начала года 9,89%, в денежном выражении - 2,78 млрд рублей. Для сравнения, воронежские коллеги наших чиновников на закупках достигли экономии в 6,39% (3,3 млрд рублей). В Белгородской области этот показатель составил 4,52% (1,7 млрд рублей), в Курской области – 5,4% (1,1 млрд рублей), а в Тамбовской – 5,36% (1,5 млрд рублей).

С начала 2021 года в Липецкой области «проторговали» заказы на 80,51 млрд рублей. Более 20 млрд рублей на тендерах заработают предприятия малого и среднего бизнеса. Самые крупные контракты с начала года, как и прежде, это тендеры на ремонты дорог.
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#экономия #торги #закупки

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