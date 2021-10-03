Коронавирус

31 минуту назад

Хроника COVID-19: 33 выздоровевших, 10 умерших

3 367
#коронавирус
Хроника COVID-19: 33 выздоровевших, 10 умерших

В Липецкой области с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции выявлено 53 744 случая.

За последние сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 242 жителей региона, 33 пациента успешно завершили лечение, 10 человек умерли, сообщает официальный федеральный ресурс стопкоронавирус.рф.

В Липецкой области с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции выявлено 53 744 случая COVID-19, 46 613 пациентов выздоровели, 1 692 – скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 586 536 случаев. За последние сутки в России выявлено 25 769 случаев COVID-19. Число выписанных пациентов выросло до 6 725 965, за прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 15 391 человек. Летальных случаев за все время: 209 918. За последние сутки подтверждено 890 летальных исходов с коронавирусом - это очередной новый суточный рекорд смертности в стране.
3 367
#коронавирус

Комментарии (3)

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9 минут назад
все стерпит ,тем более выборы прошли !
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Интересно

18 минут назад
Точно успешно завершили лечение? или отправили домой долечиваться, а там как пойдёт?
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Вообще то

24 минуты назад
приближаемся к рубежу 250, а там и до 300 " рукой подать"...
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