Ельчанка 19 раз ударила мужа ножом

Рассерженная жена целилась в пах своего супруга.

В мировом суде №3 Ельца рассмотрели уголовное дело в отношении местной пенсионерки. Ее обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Объектом преступного гнева женщины стал ее муж.



Ссора с поножовщиной произошла утром 5 марта 2021 года. Супруги поссорились дома. В пылу спора женщина схватила нож и бросилась на мужа. Женщина смогла нанести не менее 19 ударов. Буйная ельчанка метила в самое дорогое, поэтому нож угодил в ноги и пах. Потом врачи диагностировали у потерпевшего множественные травмы, в том числе - резаную рану и кровоподтёк в области мошонки. Совокупность ранений расценили как причинившие легкий вред здоровью человека.



В судебном заседании потерпевший обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении его жены, так как они примирились с подсудимой, она возместила ему моральный ущерб. Аналогичное заявление сделала и ельчанка.



Суд прекратил дело по примирению сторон.