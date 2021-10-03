Происшествия

15 минут назад

Ельчанка 19 раз ударила мужа ножом

252
#поножовщина #приговор
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Ельчанка 19 раз ударила мужа ножом

Рассерженная жена целилась в пах своего супруга.

В мировом суде №3 Ельца рассмотрели уголовное дело в отношении местной пенсионерки. Ее обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Объектом преступного гнева женщины стал ее муж.

Ссора с поножовщиной произошла утром 5 марта 2021 года. Супруги поссорились дома. В пылу спора женщина схватила нож и бросилась на мужа. Женщина смогла нанести не менее 19 ударов. Буйная ельчанка метила в самое дорогое, поэтому нож угодил в ноги и пах. Потом врачи диагностировали у потерпевшего множественные травмы, в том числе - резаную рану и кровоподтёк в области мошонки. Совокупность ранений расценили как причинившие легкий вред здоровью человека.

В судебном заседании потерпевший обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении его жены, так как они примирились с подсудимой, она возместила ему моральный ущерб. Аналогичное заявление сделала и ельчанка.

Суд прекратил дело по примирению сторон.
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#поножовщина #приговор
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