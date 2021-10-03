Депутат сдал ларек с контрафактными сигаретами

В киоске нашли 110 подозрительных пачек. На почти четверти из них не было и слова на русском языке.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Октябрьского района в отношении владелицы киоска, расположенного на улице Катукова. Внутри ларька нашли уйму контрафактных сигарет.



Нарушение правил реализации сигарет обнаружили в ходе проверки. Сигнал о торговле контрафактом поступил от местного депутата. Во время проверки в киоске нашли 110 пачек сигарет «Корона», «Dove», «Корона обычная» и «NZ». Их все осмотрели в ходе судебного заседания. В результате осмотра суд установил, что на упаковке сигарет отсутствует информация о максимальной розничной цене, месяце и годе изготовления табачного изделия, а на 30 пачках вообще отсутствует какая-либо информация на русском языке. Этот свидетельствует о том, что реализуемая табачная продукция не соответствует требованиям.



Суд привлек хозяйку киоска к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф в 30 000 рублей. Кроме того, все контрафактные сигареты отправили на уничтожение.