Общество

сегодня, 11:27

Депутат сдал ларек с контрафактными сигаретами

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#торговля #контрафакт
Депутат сдал ларек с контрафактными сигаретами

В киоске нашли 110 подозрительных пачек. На почти четверти из них не было и слова на русском языке.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Октябрьского района в отношении владелицы киоска, расположенного на улице Катукова. Внутри ларька нашли уйму контрафактных сигарет.

Нарушение правил реализации сигарет обнаружили в ходе проверки. Сигнал о торговле контрафактом поступил от местного депутата. Во время проверки в киоске нашли 110 пачек сигарет «Корона», «Dove», «Корона обычная» и «NZ». Их все осмотрели в ходе судебного заседания. В результате осмотра суд установил, что на упаковке сигарет отсутствует информация о максимальной розничной цене, месяце и годе изготовления табачного изделия, а на 30 пачках вообще отсутствует какая-либо информация на русском языке. Этот свидетельствует о том, что реализуемая табачная продукция не соответствует требованиям.

Суд привлек хозяйку киоска к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф в 30 000 рублей. Кроме того, все контрафактные сигареты отправили на уничтожение.
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#торговля #контрафакт

Комментарии (5)

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Витек

12 минут назад
Трофименков никак не успокоится?
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Эдуард Суровый

26 минут назад
Единственное, что под силу нашим депутатам.
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Дворник

30 минут назад
Уволить избранника!
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Контрас

53 минуты назад
Это куда легче, чем попытаться добиться отмены заоблачных тарифов на российские сигареты, из-за которых все курят контрабандные.
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