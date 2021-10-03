Общество

9 минут назад

В Липецке не выросла цена на топливо

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#топливо #керосин
В Липецке не выросла цена на топливо

Авиационное топливо в нашем регионе остается одним из самых дешевых в Центральном Черноземье.

Федеральное агентство воздушного транспорта представило аналитические данные по стоимости авиационного керосина в аэропортах России в сентябре 2021 года. В среднем по стране тонна авиационного топлива за месяц подорожала на 1,55%, до 56 097 рублей.

Липецк в плане стоимости тонны топлива показывает стабильность: за месяц цена на керосин не выросла, она осталась прежней - 47 120 рублей. Стоит отметить, что в сентябре колебаний цен на топливо не произошло ни в одном регионе Центрального Черноземья. Вместе с этим, липецкий керосин остается одним из самых дешевых среди соседних областей. Так, в Воронеже тонна керосина обойдется до 50 720 рублей, в Курске — в 51 598 рублей, в Тамбове — в 51 542 рублей, и только в Белгороде цена ниже липецкой — 46 958 рублей.

Конечная стоимость авиационного керосина для перевозчиков в аэропортах состоит из стоимости самого топлива и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.
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#топливо #керосин

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