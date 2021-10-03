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66 раков могут стоить липчанину двух лет жизни

10 1303
#раки #браконьер
66 раков могут стоить липчанину двух лет жизни

Мужчину поймали на незаконной рыбалке.

Отдел полиции № 3 завёл уголовное дело на 45-летнего липчанина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная на особо охраняемых природных территориях».

- Установлено, что 23 июля подозреваемый, находясь на особо охраняемой природной территории в границах государственного природного зоологического заказника регионального назначения, в акватории реки Воронеж незаконно осуществил добычу водных биологических ресурсов, а именно пресноводных раков в количестве 66 штук, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Общий ущерб, причиненный преступными действиями подозреваемого запасам водных биоресурсов Липецкой области, составил 7590 рублей.

Злоумышленник был задержан на месте преступления сотрудниками рыбнадзора.Незаконный улов был изъят.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
10 1303
#раки #браконьер

Комментарии (10)

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Надежда

4 минуты назад
Все,преступника нашли!яА самим можно!Чинушам и всем прочим,а простой люд гнобят!
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Гость

5 минут назад
Вспоминаются золотые слова антибиотика!!!
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нкгб

15 минут назад
Да вполне могут поссссадить, это ведь не вороватый чиновник * сотни миллионов
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Вика

18 минут назад
А Рыбнадзор этих раков выпускает? Или сам ест? Считаю, кто съел, с того и штраф!
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Митрич

22 минуты назад
На оккупированой территории ловить раков нельзя. Мужик думал он в СССР
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Суд

23 минуты назад
А вот если 13 Лямов в карман положил , то дали б 3 года условно !
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Многие делают и с большим ущербом.

23 минуты назад
Перечислил бы детскому фонду 500р дело закрыли бы.
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ZOO

26 минут назад
Два года не дадут. А штраф в 1000000руб было бы не плохо
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Кукун

37 минут назад
Что за утренний фотоужас? Солидарен с Дедом
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Дед

50 минут назад
Нормального фото рака не нашли?
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