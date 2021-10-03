66 раков могут стоить липчанину двух лет жизни

Мужчину поймали на незаконной рыбалке.

Отдел полиции № 3 завёл уголовное дело на 45-летнего липчанина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная на особо охраняемых природных территориях».



- Установлено, что 23 июля подозреваемый, находясь на особо охраняемой природной территории в границах государственного природного зоологического заказника регионального назначения, в акватории реки Воронеж незаконно осуществил добычу водных биологических ресурсов, а именно пресноводных раков в количестве 66 штук, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Общий ущерб, причиненный преступными действиями подозреваемого запасам водных биоресурсов Липецкой области, составил 7590 рублей.



Злоумышленник был задержан на месте преступления сотрудниками рыбнадзора.Незаконный улов был изъят.



Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.