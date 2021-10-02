В Липецкой области сухо и до +13

В ближайшие сутки Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 0 градусов до 5 градусов тепла, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.

День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.



