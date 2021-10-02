Коронавирус

52 минуты назад

За сутки от последствий COVID-19 в ковид-госпиталях Липецкой области умерли 10 человек

4 469
#коронавирус
За сутки от последствий COVID-19 в ковид-госпиталях Липецкой области умерли 10 человек

Всего за время пандемии скончались от последствий коронавирусной инфекции 1682 человека

По данным федерального информационного центра Стопкоронавирус.рф, за сутки в Липецкой области COVID-19 заболели 234 человека, выздоровели – 163, 10 заболевших умерли.

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе переболели 53 502 человека, выздоровели – 46 580, умерли 1682 человека.



4 469
#коронавирус

Комментарии (4)

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Законопослушный гражданин

4 минуты назад
Надо новости позитивнее писать: " За прошедшие сутки освободилось 10 коек для нуждающихся." Это ирония, если кто не понял. Есть план сверху, писать не более 10 человек в сутки. Что на самом деле, не известно. Т.ч. завтра хоть 1000 будет заболевших, а умрёт, по официальной статистике, не больше десятка.
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А где

4 минуты назад
Всплеск-то, летом примерно примерно так и было.
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Липчанин

8 минут назад
И за это награждают?
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мысли в слух

36 минут назад
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!! Кто-то должен умирать , всем жить не дано, так устроен наш грешный мир!!
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