Коронавирус
52 минуты назад
За сутки от последствий COVID-19 в ковид-госпиталях Липецкой области умерли 10 человек
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Всего за время пандемии скончались от последствий коронавирусной инфекции 1682 человека
По данным федерального информационного центра Стопкоронавирус.рф, за сутки в Липецкой области COVID-19 заболели 234 человека, выздоровели – 163, 10 заболевших умерли.
Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе переболели 53 502 человека, выздоровели – 46 580, умерли 1682 человека.
Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе переболели 53 502 человека, выздоровели – 46 580, умерли 1682 человека.
4 469
Законопослушный гражданин
А где
Липчанин
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