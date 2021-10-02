За сутки от последствий COVID-19 в ковид-госпиталях Липецкой области умерли 10 человек

Всего за время пандемии скончались от последствий коронавирусной инфекции 1682 человека

По данным федерального информационного центра Стопкоронавирус.рф, за сутки в Липецкой области COVID-19 заболели 234 человека, выздоровели – 163, 10 заболевших умерли.



Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе переболели 53 502 человека, выздоровели – 46 580, умерли 1682 человека.







