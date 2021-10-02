Происшествия
сегодня, 12:10
Танцевавшую после ДТП женщину поместили под домашний арест
Екатерине Кобзевой запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. но можно немного гулять и ходить в магазин
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Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 31-летней липчанке Екатерине Кобзевой - домашний арест. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Мера пресечения избрана для Кобзевой до 23 ноября включительно.
Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, однако суд решил иначе. Кобзевой запрещено покидать место жительства и общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением адвоката и следователя. Запрещено пользоваться средствами связи, в том числе телефоном и Интернетом.
Кобзевой разрешены прогулки, включающие посещение магазинов и аптек, не более 2 часов ежедневно с разрешения контролирующего органа. Кобзева также обязана являться к следователю, прокурору и в суд, отправлять и получать почтовую корреспонденцию от правоохранительных органов и суда.
Как сообщал GOROD48, 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя женщина-водитель автомобиля «БМВ» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и 9-летний пассажир автомобиля «Сузуки», ребенка госпитализировали.
После происшествия предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Тогда же в социальных сетях появилось видео с не совсем адекватным поведением женщины, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии: «А я за рулем не была!».
По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено административное расследование. Авария вызвала широкий общественный резонанс.
«В ходе расследования судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября СУ СЧ УМВД России по Липецкой области в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция данной статьи – до семи лет лишения свободы», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, однако суд решил иначе. Кобзевой запрещено покидать место жительства и общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением адвоката и следователя. Запрещено пользоваться средствами связи, в том числе телефоном и Интернетом.
Кобзевой разрешены прогулки, включающие посещение магазинов и аптек, не более 2 часов ежедневно с разрешения контролирующего органа. Кобзева также обязана являться к следователю, прокурору и в суд, отправлять и получать почтовую корреспонденцию от правоохранительных органов и суда.
Как сообщал GOROD48, 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя женщина-водитель автомобиля «БМВ» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и 9-летний пассажир автомобиля «Сузуки», ребенка госпитализировали.
После происшествия предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Тогда же в социальных сетях появилось видео с не совсем адекватным поведением женщины, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии: «А я за рулем не была!».
По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено административное расследование. Авария вызвала широкий общественный резонанс.
«В ходе расследования судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября СУ СЧ УМВД России по Липецкой области в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция данной статьи – до семи лет лишения свободы», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Комментарии (15)
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Злой
КПРФ говорит спасибо !
Леший
Викторм
Коммунист
АЗЮ
Домашний арест
КПРФ говорит спасибо !
Гость
Да уж