Происшествия

сегодня, 12:10

Танцевавшую после ДТП женщину поместили под домашний арест

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#ДТП

Екатерине Кобзевой запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. но можно немного гулять и ходить в магазин

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Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 31-летней липчанке Екатерине Кобзевой - домашний арест. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Мера пресечения избрана для Кобзевой до 23 ноября включительно.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, однако суд решил иначе. Кобзевой запрещено покидать место жительства и общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением адвоката и следователя. Запрещено пользоваться средствами связи, в том числе телефоном и Интернетом.

Кобзевой разрешены прогулки, включающие посещение магазинов и аптек, не более 2 часов ежедневно с разрешения контролирующего органа. Кобзева также обязана являться к следователю, прокурору и в суд, отправлять и получать почтовую корреспонденцию от правоохранительных органов и суда.

Как сообщал GOROD48, 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя женщина-водитель автомобиля «БМВ»  не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и 9-летний пассажир автомобиля «Сузуки», ребенка госпитализировали. 

После происшествия предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Тогда же в социальных сетях появилось видео с не совсем адекватным поведением женщины, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии: «А я за рулем не была!».

По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено административное расследование. Авария вызвала широкий общественный резонанс. 

«В ходе расследования судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября СУ СЧ УМВД России по Липецкой области в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция данной статьи – до семи лет лишения свободы», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
15 1596
#ДТП

Комментарии (15)

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Злой

7 минут назад
Лет пять за танцы нужно дать.
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КПРФ говорит спасибо !

11 минут назад
Коммунист, городской народ голосовал ,продвинутый ,а сельский ,так прекрасно живущий в деревнях и селах ,выбрал не КПРФ ,всё сходится .
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Леший

13 минут назад
Коммунист, коммунисты попали в облсовет потому, что для "ЕР" они наиболее приемлемы в роли "непримиримая оппозиция", а вовсе не из-за какого-то там народа.
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Викторм

27 минут назад
Вообще-то у Бастрыкина большой пункт по преступлениям против детей. Даже специальный отдел есть. Ему лучше писать (с приложением видеофайлов). Мол, опасаемся, что уйдет от ответственности. Если возьмет на контроль, всё может пойти иначе.
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Коммунист

27 минут назад
КПРФ говорит спасибо !, коммунисты попали в облсовет из-за того что за них народ голосовал. А не из-за какого-то там умного голосования
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АЗЮ

32 минуты назад
Думаю постоянно
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Домашний арест

33 минуты назад
Я танцую пьяной на столе ,ну ма ну мае .
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КПРФ говорит спасибо !

34 минуты назад
Гость, коммунисты попали в обл. совет благодаря именно такому голосованию . И это хорошо, что ты об этом будешь долго вспоминать .
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Гость

45 минут назад
Да уж, в Умном голосовании?
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Да уж

52 минуты назад
Наверное правильно голосовала.
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