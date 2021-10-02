Происшествия

11 минут назад

В Липецке изрисовали лифт кровью

136
#хулиганство #вандализм
В Липецке изрисовали лифт кровью

И побили стекла в коридоре многоэтажки

В социальных сетях опубликовано фото погрома в подъезде дома №51 по улице Космонавтов. Кто-то разбил стекло в коридоре, судя по всему кулаком, поранил руку и кровью изрисовал лифт.



 Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по этому инциденту в полицию с заявлением пока никто не обратился.

Напомним, неделю назад в микрорайоне «Елецкий» мужчина с «белой горячкой», с криками «Снежная королева!» в лифте бил рукояткой ножа зеркало.  

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#хулиганство #вандализм

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