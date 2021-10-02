Происшествия
18 минут назад
На Московской столкнулись два автомобиля
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Авария произошла сегодня утром
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Сегодня улице Московской неподалеку от кольца столкнулись два легковых автомобиля.
На место аварии приезжала «скорая». Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня утром в Липецке и области ДТП с пострадавшими зафиксировано не было.
На место аварии приезжала «скорая». Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня утром в Липецке и области ДТП с пострадавшими зафиксировано не было.
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