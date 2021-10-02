На Московской столкнулись два автомобиля

Авария произошла сегодня утром

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Сегодня улице Московской неподалеку от кольца столкнулись два легковых автомобиля.



На место аварии приезжала «скорая». Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня утром в Липецке и области ДТП с пострадавшими зафиксировано не было.