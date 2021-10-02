В Липецке задержан украинский наркодилер

Наркотики он хранил в гараже





В одном из гаражей Советского района липецкие полицейские обнаружили крупную партию наркотиков.



- Установлено, что 24-летний гражданин Украины, временно проживающий на территории региона, хранил в гараже 1294,21 грамма смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство МДМА, которое он планировал сбывать на территории Липецка и Липецкой области, путем организации тайников-закладок, как оптом, так и в розницу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.



