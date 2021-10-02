Общество

57 минут назад

Владимир Путин наградил липецких медиков орденами Пирогова

3 508
#орден Пирогова

Медики отличились в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Старшая медсестра Басова Наталья Анатольевна и завотделением стационара липецкой городской больницы №4 «Липецк-мед» Наталья Шило награждены орденом Пирогова.

Как говорится в тексте президентского указа, награждены медики за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».

Награда носит имя русского хирурга, учёного и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810—1881), считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины. Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также в иных случаях, указанных в статуте. В определённых статутом ордена случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане за оказание медицинской помощи в сложных клинических случаях, лечение особо опасных заболеваний, активное участие в научной деятельности российских медицинских организаций и иные заслуги. Девиз ордена Пирогова — «Милосердие, долг, самоотверженность».

Учреждение ордена Пирогова в современной России произошло в условиях пандемии COVID-19. Первыми кавалерами награды стали медицинские работники и волонтёры, отличившиеся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.


3 508
#орден Пирогова

Комментарии (3)

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гость

12 минут назад
Ведь правда, вся тяжесть, вся грязь ложится на санитарку. В итоге - неблагодарный труд. Получается столько смертей по всей России - и награды. Скорее всего кому выжить - выживет!
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цирк

17 минут назад
врач-коренное слово -врать-большинству этих эскулапов метлу доверить страшно-142 проц
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н-дя

37 минут назад
Хоть бы простым медсестрам и санитаркам,дали по медальке "Луки Крымского"
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