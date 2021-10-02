Коронавирус в России: новые антирекорды и первые «удаленки» в школах

Заболеваемость коронавирусом растет – в регионах возвращают ограничения, школы переходят на «удаленку» или готовятся к ней. Пожилые остаются в группе риска – их призывают прививаться, дополнительно проводят исследования вакцин. У заболевших COVID-19 меняются симптомы – по наблюдениям врачей, сейчас они больше схожи с признаками гриппа.

Суточный прирост заболевших в регионах резко пошёл вверх – количество заразившихся SARS-CoV-2 на этой неделе преодолело барьер в 22 тысячи: их число колебалось от 21,6 до 24,5 тысячи случаев за сутки. Суточная смертность ставит новые рекорды – 1 октября было объявлено о 887 летальных случаях, это максимальный показатель с начала пандемии. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 114 635 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 7 535 548 человек, умерли 208 142 человека.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, продолжает расти – с понедельника по пятницу регистрировалось от 217 до 238 заразившихся. Число летальных случаев составило 1672 человека. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 53 268 случаев новой коронавирусной инфекции, 46 417 человек выздоровели.



Эта неделя принесла новый антирекорд смертности – в пятницу, 1 октября российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 887 летальных случаях, это был четвертый подряд максимум смертей от коронавирусной инфекции. Число новых случаев также росло – в пятницу оно оказалось наибольшим с 19 июля: 24 522 подтвержденных заразившихся. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране наступает сложный период, отметила на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова. «Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», - цитирует ее слова ТАСС. Последние цифры статистики привел на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Так, всего под наблюдением медиков находятся 900 тысяч человек. Особенно высокий прирост заболеваемости, по его словам, отмечен в Московской, Новгородской, Ярославской, Курганской, Ульяновской областях, Мордовии, Ингушетии и в Красноярском крае. Среди тех, кого госпитализировали, 11% переносят заболевание в тяжелой форме, более 5 тысяч пациентов находятся в реанимации. «Фактически, основная масса людей, которые поступают в стационары, заболевают, это люди невакцинированные», - отметил министр.



Заболеваемость COVID-19 в России растет три недели подряд, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. За последнюю неделю темп прироста составил 8,8%. Число заболевших росло в 56 регионах. «Отсутствие значимой динамики в 17 и некоторое - очень слабое, но это снижение - в 12 субъектах РФ», - сказала она, ее слова передают РИА Новости. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но самые высокие показатели – среди тех, кто старше 65 лет.



Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что изначальное представление о сезонности коронавируса не подтвердилось, поскольку ход развития пандемии не соответствует сценарию сезонных заболеваний. «Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так», - передает его мнение ТАСС. Эпидпроцесс оказался непрерывным, с незначительными колебаниями роста, стабилизации или снижения заболеваемости. Потому нынешний подъем он охарактеризовал как вторую волну за период пандемии, которая началась в июне. «Вот сейчас, по сути, вторая волна, «уханьский» штамм выдавлен полностью и доминирует индийский «дельта», - сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Пройти осенний сезон спокойно вряд ли удастся – в России недостаточно людей вакцинировалось, считает главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Москвы Марьяна Лысенко, ее мнение передает телеканал «Россия-1».



На лечение пациентов с COVID-19 в стационарах за семь месяцев потрачено из системы обязательного медицинского страхования почти 300 миллиардов рублей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с заболеваемостью напряженной, только за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%, передают его слова РИА Новости. «Большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей, это позволит обеспечить препаратами свыше 1,5 миллиона человек», - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.



Динамика смертности пациентов с коронавирусом вызывает беспокойство, но вводить общероссийский локдаун власти не планируют – главам регионов разрешили самостоятельно решать, какие ограничения необходимы и сколько они продлятся. «Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны - могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с РИА Новости также подтвердила – в стране не собираются вводить локдаун, аналогичный прошлогоднему.



Между тем, регионы уже реагируют. Так, в Югре бюджетники вернулись на «удаленку». Обязательную вакцинацию для отдельных групп ввели сразу в нескольких регионах – в их числе и Липецкая область. В регионах отменяют массовые мероприятия. В Ивановской области жители старше 65 лет снова оказались на самоизоляции. В Башкирии часть учреждений примут только вакцинированных или уже переболевших жителей, а в Ульяновской области общепит будет обслуживать посетителей по сертификатам вакцинации. Саратовские больницы приостановили плановую госпитализацию, в Башкирии пока не будут проводить плановую диспансеризацию. Губернатор Псковской области готов ввести локдаун на местном уровне – если ситуация будет ухудшаться.



Нынешняя волна коронавирусной инфекции может оказаться самой тяжелой, считает педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его прогнозу, количество заболевших уменьшится в ноябре. А в целом ее длительность растянется на 5-6 месяцев. «Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», - передает его слова ТАСС. В целом пандемия может продлиться еще как минимум год. На фоне заболеваемости COVID-19 может вырасти заболеваемость гриппом, предупредил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его мнению, одна из причин того, что в прошлом году у нас не было эпидемии гриппа – это ношение масок. «Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема заболеваемости по гриппу. Поэтому надо ускорять темпы вакцинации, надо носить маски, как бы это ни было неудобно», - цитируют его мнение РИА Новости.



Полностью привиты в России сегодня 40 миллионов человек, один компонент вакцины получили уже 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.



Выше всего темпы вакцинации в Брянской, Курской, Пензенской областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге. В целом запасы вакцин в регионах есть на месяц и больше, пояснила в беседе с РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал, что в оставшиеся до конца года три месяца выпустят 150 миллионов полных комплектов доз вакцин от COVID-19, чтобы у жителей не было дефицита. Нынешний уровень еще недостаточный для появления коллективного иммунитета. В России сегодня привиты только 41% жителей, отметил бывший главный санитарный врач, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Эту тему нам нужно закрыть до декабря месяца», - сказал он на заседании Совета ректоров вузов Юга России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя реальность такова, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым: «Это реальность, с которой мы сталкиваемся», - сказал Песков журналистам.



В медучреждениях призывают привить абсолютно всех медиков, по словам главного санитарного врача Анны Поповой, сейчас у этой категории заболеваемость растет - за неделю она увеличилась на 16%. «Это (вакцинировать) нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска», - передают РИА Новости ее слова. По данным Михаила Мурашко, уже вакцинированы 72% медработников. Центр Гамалеи завершил третью фазу исследований «Спутника V» среди пожилых – в центре разрабатывают новые показания к вакцинации. Роспотребнадзор рекомендует привиться людям старшего возраста, чтобы снизить риск заболеваемости, сообщает пресс-служба ведомства – пожилые находятся в зоне особого риска, а вот ответ организма на прививку переносится в легкой форме из-за особенностей иммунной системы.



«Дельта» штамм остается основным – в сентябре на него пришлось 97% всех штаммов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако даже он начинает изменяться. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik считает – со временем его вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Правда, занять место варианта «дельта» в России смогут только его собственные потомки, уверен иммунолог. «Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно «потомки» линии коронавируса «дельта». Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии «дельта», - считает эксперт.



Признаки COVID-19 также меняются. Сегодня главными симптомами COVID-19 оказались проблемы с ЖКТ, отметила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. «Общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», - сказала специалист в беседе с РИА Новости. Ее коллега замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что с проблемами с желудочно-кишечным трактом сегодня сталкивается каждый третий заразившийся дельта-штаммом коронавируса – еще весной прошлого года такой симптом проявлялся только у одного из пятидесяти заболевших. Отличаются и первые симптомы COVID-19 нынешней осени от тех, что наблюдались в предыдущих волн – они больше напоминают признаки гриппа, передают РИА Новости. Например, новым признаком стал сильный насморк, отметил глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой помощи Дмитрий Беляков.



«Удаленка» для учащихся становится ближе. Из-за роста заболеваемости все больше школ в разных регионах переводят отдельные классы на дистанционную учебу. В Минпросвещения заявили – пока карантинные меры действуют в 57 школах в 29 регионах России, это 0,14% школ в России, передает ТАСС. Регионы действуют по ситуации. Например, в Удмуртии в конце каждой недели санитарные власти будут оценивать эпидемиологическую ситуацию в школах и определять форму обучения - очную или заочную. Это будет зависеть от количества заболевших, передают «Известия» сообщение главы республики Александра Бречалова. Самостоятельно решать, уходить на дистанционный формат учебы, или продолжать очные занятия, будут решать и вузы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. Это решение будет зависеть от эпидобстановки в регионе.



Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призывает не доверять рекламе о чудо-средстве – в интернете появилось сообщение, что настойка из бобровой струи якобы эффективна для профилактики и лечения коронавируса – если верить рекламе, то 90% не заражаются, а остальные 10% переносят болезнь в легкой форме. На своей странице в соцсети чиновник разместил копию объявления и попросил жителей «не вестись на эту ересь». Он отметил: пока единственными эффективными мерами профилактики COVID-19 остаются вакцинация и маски.



