Международный день пожилых людей отметили раздачей конфет на улице

В Грязях пожилых сегодня угощали конфетами.

Как сообщает Центр социальной защиты населения по Грязинскому району, пандемия помешала в этом году пригласить всех желающих людей пожилого возраста в «Сквер пожилых людей» на традиционный праздник, но люди «серебряного возраста» не остались без внимания.



1 октября специалисты центра социальной защиты населения по Грязинскому району нарядились в русские народные костюмы, прошлись по улицам города, поздравляя всех встречающихся пожилых людей с праздником и угощая конфетами с прикрепленными к ним листочками с пожеланиями удачи, добра, хорошего настроения и любви.



Фото - vk.com/cszn_gr_48