Общество

сегодня, 16:26

Международный день пожилых людей отметили раздачей конфет на улице

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#соцзащита
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Международный день пожилых людей отметили раздачей конфет на улице

В Грязях пожилых сегодня угощали конфетами.

Как сообщает Центр социальной защиты населения по Грязинскому району, пандемия помешала в этом году пригласить всех желающих людей пожилого возраста в «Сквер пожилых людей» на традиционный праздник, но люди «серебряного возраста» не остались без внимания.

1 октября специалисты центра социальной защиты населения по Грязинскому району нарядились в русские народные костюмы, прошлись по улицам города, поздравляя всех встречающихся пожилых людей с праздником и угощая конфетами с прикрепленными к ним листочками с пожеланиями удачи, добра, хорошего настроения и любви.

Фото - vk.com/cszn_gr_48
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#соцзащита
3

Комментарии (5)

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Зато всё своё.

14 минут назад
А цены то прыгнула в верх на продуктовые товары
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Старый пионер

48 минут назад
Да, слов нет! Позорище! А одну конфетку на двоих делить не пробовали?
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Александр Киянский

58 минут назад
не вкусные конфеты ел такие в пятерочке часто по акции 19 90 стоят не очень понятно разумность такой акции по конфетке каждому пенсионеру ?
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Гостья

сегодня, 16:40
Цирк... а полезнее ничего нельзя было придумать?
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$$$

сегодня, 16:38
Вот так одним конфеты , а другим 8,1 ляма из бюджета на зарплаты депутаткам .
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