Общество

сегодня, 16:09

На Соколе, в Коровино и Дачном в выходные отключат холодную воду

2 556
#отключения
1
На Соколе, в Коровино и Дачном в выходные отключат холодную воду
2 октября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц 40 лет Советской Армии и Скороходова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица 40 лет Советской Армии, 23.

С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Речной ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в части Коровина – на улицах Речной и Буденного. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в Дачном – в домах №№ 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, 8, 8а, 9, 11, 10, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 по улице Писарева, в здании детского сада № 12 по адресу улица Центральная, 21, на улице Тихой. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Писарева. 

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Зоологической отключат холодную воду в Коровино – на улицах Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Сенной, Речной, Буденного, в переулке Рядовом. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Свободного Сокола – дома №№ 262а/1, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 285 стр.1, 286, 299 стр.1, 299а по улице Баумана, №№35, 37, 39, 41, 43, 45 по улице Баженова из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Баумана, 285 стр.1. 

Питьевую воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
2 556
#отключения
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Антон

47 минут назад
Водопровод в коровино находится в удручающем состоянии. Поскольку лгэк, или кто там деньги собирает, ни фига не делает. Раскапывают, забивают чопик деревянный и обратно закапывают. 18 лет там живу. Никакие заявки не принимают. По Сырской труба течёт больше 5 лет. Зимой каток. Асфальт сошёл давно, ямы. Сейчас хлещет недели две по Будённого, вниз.
ответить

Татьяна

51 минуту назад
Дайте воду в Диком, второй день нет воды!
ответить

Еще в рубрике

Международный день пожилых людей отметили раздачей конфет на улице
#соцзащита
5
Международный день пожилых людей отметили раздачей конфет на улице

сегодня, 16:26

Общество
В Липецке ищут хозяина «ВАЗа»
#благоустройство
4
В Липецке ищут хозяина «ВАЗа»

сегодня, 16:07

Общество
В регионе увеличивают количество коек для больных COVID-19
#коронавирус
37
В регионе увеличивают количество коек для больных COVID-19

сегодня, 15:36

Общество
Жители «Елецкого» сами выбрали участки для строительства корпуса школы
#школа #строительство
9
Жители «Елецкого» сами выбрали участки для строительства корпуса школы

сегодня, 14:03

Общество
Дорожников оштрафовали за медленный ремонт
#дороги #ремонт #штраф
3
Дорожников оштрафовали за медленный ремонт

сегодня, 12:25

Общество
На рекультивацию свалки «Венера» потратят около 40 миллионов рублей
#экология #свалка
6
На рекультивацию свалки «Венера» потратят около 40 миллионов рублей

сегодня, 11:57

Общество