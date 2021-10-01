На Соколе, в Коровино и Дачном в выходные отключат холодную воду

2 октября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц 40 лет Советской Армии и Скороходова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица 40 лет Советской Армии, 23.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Речной ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в части Коровина – на улицах Речной и Буденного.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в Дачном – в домах №№ 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, 8, 8а, 9, 11, 10, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 по улице Писарева, в здании детского сада № 12 по адресу улица Центральная, 21, на улице Тихой. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Писарева.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



3 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Зоологической отключат холодную воду в Коровино – на улицах Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Сенной, Речной, Буденного, в переулке Рядовом.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Свободного Сокола – дома №№ 262а/1, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 285 стр.1, 286, 299 стр.1, 299а по улице Баумана, №№35, 37, 39, 41, 43, 45 по улице Баженова из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Баумана, 285 стр.1.



Питьевую воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

