Происшествия
55 минут назад
В Липецке столкнулись трамвай и легковушка
ДТП парализовало движение трамваев.
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В Липецке на улице Циолковского столкнулись трамвай и легковушка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в районе Художественной школы легковой автомобиль не пропустил трамвай, произошло механическое ДТП без пострадавших.
Из-за того, что на оформление ДТП требуется время, движение трамваев по ветке временно остановлено. На Циолковского уже собралась пробка из шести трамваев.
Из-за того, что на оформление ДТП требуется время, движение трамваев по ветке временно остановлено. На Циолковского уже собралась пробка из шести трамваев.
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