Происшествия

55 минут назад

В Липецке столкнулись трамвай и легковушка

4 890
#ДТП
3

ДТП парализовало движение трамваев.

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В Липецке на улице Циолковского столкнулись трамвай и легковушка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в районе Художественной школы легковой автомобиль не пропустил трамвай, произошло механическое ДТП без пострадавших.

Из-за того, что на оформление ДТП требуется время, движение трамваев по ветке временно остановлено. На Циолковского уже собралась пробка из шести трамваев.
4 890
#ДТП
3

Комментарии (4)

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111

21 минуту назад
там очень часто подобная ситуация водители лезут под трамвай
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МестныйЯ

24 минуты назад
И сколько теперь людей опоздают из-за одного наглого торопыги?
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Смотрящий

24 минуты назад
Интересно ... и кто же виноват! Опять наверное трамвай скоростной режим и дистанцию не соблюдал! Посмотри - на лево! Посмотри - на право! Нет ли на пути русского трамвая ...
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Неавтофанат

26 минут назад
Оборзели автомобилисты! Уже с трамваями бодаются. Гон у городских оленей начался?
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