В Липецке столкнулись трамвай и легковушка

ДТП парализовало движение трамваев.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке на улице Циолковского столкнулись трамвай и легковушка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в районе Художественной школы легковой автомобиль не пропустил трамвай, произошло механическое ДТП без пострадавших.



Из-за того, что на оформление ДТП требуется время, движение трамваев по ветке временно остановлено. На Циолковского уже собралась пробка из шести трамваев.

