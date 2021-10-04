Доброе утро, Липецк!

Переворачиваем календарь — сегодня понедельник, 4 октября. В Липецке сегодня неплохая погода. Горожан ждут на диспансеризацию. Липчан просят рассказать о том, довольны ли они качеством услуг. Липецкие истории станут сюжетами для комиксов. Согреваем этот день ароматной выпечкой.

Погода



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +8 до +10 градусов. В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +8 до +10 градусов. День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.

Дороги



До конца месяца дорожники планируют обновить более 20 участков дорог. Это отрезки улиц Механизаторов, Кривенкова, Плеханова, Октябрьской, Адмирала Макарова, Крупской, Зеленой, 3 сентября и другие локации.



Просто и вкусно



В понедельник, когда снова нужно оперативно войти в рабочий ритм, можно позволить себе быстрый, но такой вкусный завтрак.



View this post on Instagram Публикация от (@o.rktn)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Забота о себе



Липчан приглашают на диспансеризацию — периодическую профилактическую проверку здоровья. Пройти обследования и получить консультации врачей могут все держатели полисов ОМС.







Липецкий комикс



Комикс — это способ, которым художник рассказывает историю. И здесь все, как с литературой: сила и красота истории зависит от таланта художника. Но в арсенале автора комикса не только слова, а еще и рисунок. И липецкие истории могут лечь в основу комикса — объявлен конкурс рисованных историй.



View this post on Instagram Публикация от Липецкая областная библиотека (@lib48ru)



Ваше мнение



Всех липчан приглашают принять участие в анонимном



Книга — лучший подарок



Липчанам предлагают поделиться ненужными книгами с городскими библиотеками: издания из вашей домашней коллекции пополнят фонды книгохранилищ.







Осенний аромат



Сегодня в скандинавских странах отмечают интересный праздник - День булочек с корицей. Ничто не мешает нам присоединиться и согреть этот день ароматной выпечкой. Мы подобрали и легкие рецепты, и атмосферные фильмы.















Главное фото:



До конца месяца дорожники планируют обновить более 20 участков дорог. Это отрезки улиц Механизаторов, Кривенкова, Плеханова, Октябрьской, Адмирала Макарова, Крупской, Зеленой, 3 сентября и другие локации.В понедельник, когда снова нужно оперативно войти в рабочий ритм, можно позволить себе быстрый, но такой вкусный завтрак.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Липчан приглашают на диспансеризацию — периодическую профилактическую проверку здоровья. Пройти обследования и получить консультации врачей могут все держатели полисов ОМС.Комикс — это способ, которым художник рассказывает историю. И здесь все, как с литературой: сила и красота истории зависит от таланта художника. Но в арсенале автора комикса не только слова, а еще и рисунок. И липецкие истории могут лечь в основу комикса — объявлен конкурс рисованных историй.Всех липчан приглашают принять участие в анонимном онлайн-анкетировании потребителей. Вопросы посвящены удовлетворенностью качеством товаров, работ и финансовых услуг на рынках области, а также по результатам анкетирования оценят состояние конкурентной среды. Итоги анкетирования будут сформированы и направлены в Министерство экономического развития России.Липчанам предлагают поделиться ненужными книгами с городскими библиотеками: издания из вашей домашней коллекции пополнят фонды книгохранилищ.Сегодня в скандинавских странах отмечают интересный праздник - День булочек с корицей. Ничто не мешает нам присоединиться и согреть этот день ароматной выпечкой. Мы подобрали и легкие рецепты, и атмосферные фильмы.Главное фото: stayxc8ld