Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Переворачиваем календарь — сегодня понедельник, 4 октября. В Липецке сегодня неплохая погода. Горожан ждут на диспансеризацию. Липчан просят рассказать о том, довольны ли они качеством услуг. Липецкие истории станут сюжетами для комиксов. Согреваем этот день ароматной выпечкой.

Погода
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +8 до +10 градусов.

День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза. 


Дороги

До конца месяца дорожники планируют обновить более 20 участков дорог. Это отрезки улиц Механизаторов, Кривенкова, Плеханова, Октябрьской, Адмирала Макарова, Крупской, Зеленой, 3 сентября и другие локации.

Просто и вкусно 

В понедельник, когда снова нужно оперативно войти в рабочий ритм, можно позволить себе быстрый, но такой вкусный завтрак.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Забота о себе

Липчан приглашают на диспансеризацию — периодическую профилактическую проверку здоровья. Пройти обследования и получить консультации врачей могут все держатели полисов ОМС.



Липецкий комикс

Комикс — это способ, которым художник рассказывает историю. И здесь все, как с литературой: сила и красота истории зависит от таланта художника. Но в арсенале автора комикса не только слова, а еще и рисунок. И липецкие истории могут лечь в основу комикса — объявлен конкурс рисованных историй.



Ваше мнение

Всех липчан приглашают принять участие в анонимном онлайн-анкетировании потребителей. Вопросы посвящены удовлетворенностью качеством товаров, работ и финансовых услуг на рынках области, а также по результатам анкетирования оценят состояние конкурентной среды. Итоги анкетирования будут сформированы и направлены в Министерство экономического развития России.

Книга — лучший подарок

Липчанам предлагают поделиться ненужными книгами с городскими библиотеками: издания из вашей домашней коллекции пополнят фонды книгохранилищ.



Осенний аромат

Сегодня в скандинавских странах отмечают интересный праздник - День булочек с корицей. Ничто не мешает нам присоединиться и согреть этот день ароматной выпечкой. Мы подобрали и легкие рецепты, и атмосферные фильмы.







Главное фото:  stayxc8ld

3 637
#доброе утро
1

Комментарии (3)

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Коммунист

15 минут назад
Электорат, утро в хату!
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Привет

50 минут назад
А где новости?
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Электорат

58 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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