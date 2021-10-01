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31 минуту назад
Обязательная предустановка маркетплейса не прошла «регуляторную гильотину»
Отечественные маркетплейсы могут не попасть в список программного обеспечения (ПО), которое надо будет обязательно устанавливать на гаджеты. Рабочие группы по «регуляторной гильотине» в сфере торговли и по связи выступили против нормы, которую раньше предложили в Минцфиры. Об этом «Известиям» рассказали их участники.
Сопредседатель рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере торговли Сергей Беляков отметил, что протокол с решением вскоре направят в департамент регуляторной политики аппарата правительства.
Также бумаги получит Минцифры, где разработали проект, в котором предложено предустанавливать на электронику программы для приобретения товаров дистанционным способом. Окончательное решение по инициативе министерства цифрового развития могут принять на базе правительства либо разработчик сам внесет поправки в проект, добавил эксперт.
Сергей Беляков пояснил: по мнению участников рабочей группы, это предложение Минцифры создает преференции для одного или нескольких игроков на рынке с высокой конкуренцией. Предустановка маркетплейса — искусственное преимущество для компании, чьи конкуренты будут сдержаны, если их приложения не попадут на гаджеты, сказал специалист. Очевидно, что такой подход не выглядит справедливым, подытожил Сергей Беляков.
«Изначально закон о предустановке преследовал цель сделать приложения российских разработчиков более конкурентоспособными по сравнению с продуктами и сервисами зарубежных компаний, — отметил участник рабочей группы в сфере связи и информационных технологий, вице-президент Ассоциации кабельного телевидения РФ Михаил Силин. — Однако, как сочло большинство участников группы, в случае с маркетплейсами об усилении конкуренции речи не идет. Такое новшество, наоборот, может дать неоправданные преференции одному».
Сопредседатель рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере торговли Сергей Беляков отметил, что протокол с решением вскоре направят в департамент регуляторной политики аппарата правительства.
Также бумаги получит Минцифры, где разработали проект, в котором предложено предустанавливать на электронику программы для приобретения товаров дистанционным способом. Окончательное решение по инициативе министерства цифрового развития могут принять на базе правительства либо разработчик сам внесет поправки в проект, добавил эксперт.
Сергей Беляков пояснил: по мнению участников рабочей группы, это предложение Минцифры создает преференции для одного или нескольких игроков на рынке с высокой конкуренцией. Предустановка маркетплейса — искусственное преимущество для компании, чьи конкуренты будут сдержаны, если их приложения не попадут на гаджеты, сказал специалист. Очевидно, что такой подход не выглядит справедливым, подытожил Сергей Беляков.
«Изначально закон о предустановке преследовал цель сделать приложения российских разработчиков более конкурентоспособными по сравнению с продуктами и сервисами зарубежных компаний, — отметил участник рабочей группы в сфере связи и информационных технологий, вице-президент Ассоциации кабельного телевидения РФ Михаил Силин. — Однако, как сочло большинство участников группы, в случае с маркетплейсами об усилении конкуренции речи не идет. Такое новшество, наоборот, может дать неоправданные преференции одному».