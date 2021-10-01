В России

33 минуты назад

Вирусолог назвал количество переболевших коронавирусом детей в России

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#коронавирус
Коронавирусом в России уже переболели около 20-45% детей в зависимости от региона, сообщил «Известиям» директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В сентябре ряд субъектов сообщил о росте числа заболевших COVID-19, а также госпитализированных в тяжелом состоянии. Это связано в том числе с началом учебного года в школах, колледжах и университетах 1 сентября, уверен Павел Волчков.

«Мы ожидали, что этой осенью повторится сценарий 2020 года. С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, — детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20-45% от общего числа», — сказал он «Известиям».

Кроме того, заболеваемость растет из-за «Дельта»-штамма, пояснил Волчков.

«Самый распространенный штамм коронавируса в России — по-прежнему «Дельта» и его разновидности. «Дельта» пришла в мае и вытеснила все остальные штаммы, что не очень хорошо, поскольку говорит о ее высокой эффективности. Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает», — заметил вирусолог.

По его словам, «Дельта» понизила средний возраст тяжелого течения коронавируса: если раньше серьезно болели люди старше 65 лет, тот сейчас уже те, кто старше 45-и. Именно с этим связан рост числа «тяжелых» пациентов в ряде регионов. При этом «Дельта» быстро распространяется не только в популяции, но и в организме человека, в силу чего приводит к более серьезным поражениям внутренних органов. Летальность этого штамма существенно выше, чем у «уханьского» варианта.

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#коронавирус

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