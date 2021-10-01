Жители «Елецкого» сами выбрали участки для строительства корпуса школы

С окончательным решением по месту возведения здания решили повременить.

Встреча с жителями микрорайона «Елецкий» состоялась в актовом зале школы №60, сообщает администрация Липецка. Повестка - строительство нового корпуса школы.



Первый вопрос – результаты совместной работы инициативной группы жителей и профильных департаментов мэрии. Жильцы выбрали два участка, на которых они бы хотели видеть новый корпус школы: в районе дома №7 на улице Артемова или рядом с храмом Иверской иконы Божией Матери. Как доложили специалисты, участки не подходят для строительства по санитарным нормам. Согласно действующим правилам, на каждого учащегося должно приходиться не менее 36 кв метров, то есть площадь территории должна составлять около 2,7 га. В первом случае размер участка – 1,8 га, во втором – 2,4 га. Кроме того, пространство рядом с храмом находится в границах шумовой зоны военного аэродрома.



- Мы понимаем, что эти варианты удобны для вас, жителей микрорайона, поэтому сейчас рассматриваем возможность изменения утвержденных санитарных норм и одновременно ведем переговоры с Минобороны, - отметила мэр Липецка Евгения Уваркина.



Мэр сообщила, что администрация обратилась к Роспотребнадзору и Министерству обороны РФ за уточнением видов полетных зон на территории предложенных жителями участков. Ответ получен пока только по одному из них – в районе храма. Он находится в зонах «г» (где запрещено строить учреждения образования) и «в» (строительство возможно с учетом проведения шумозащитных мероприятий), однако граница перехода из одной зоны в другую в документе не обозначена.



- Мы будем рассматривать вопрос совместно с Минобороны. Предлагаю вам, как жителям, также принять участие в подготовке к встрече, совместно с департаментом строительства и архитектуры составить перечень вопросов, которые вас интересуют, - обратилась к собравшимся Евгения Уваркина.



Жители Елецкого идею поддержали. Уже на следующей неделе в департаменте пройдет встреча с инициативной группой.



Обсудили и вопрос подготовки проекта для нового корпуса школы. Жители обеспокоились тем, что контракт на эти работы заключен, но площадка под строительство до сих пор не определена. Александр Пушилин заверил, что разработка проектной документации не начнется, пока не будет выбран участок.



- Чтобы вам было спокойнее, мы напишем официальное письмо в организацию с просьбой не проводить пока никаких работ. Все вопросы будем обсуждать с вами, искать оптимальные варианты. Уверена, благодаря совместной работе мы найдем правильное решение, которое позволит возвести школу с учетом и законодательных норм, и ваших пожеланий, - резюмировала Евгения Уваркина.



