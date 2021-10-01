Антициклон вернет в Липецкую область немного тепла

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет от +10 до +15 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.



День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.



