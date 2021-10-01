Общество

41 минуту назад

Дорожников оштрафовали за медленный ремонт

1 500
#дороги #ремонт #штраф
2
Дорожников оштрафовали за медленный ремонт

Подрядчик не уложился в срок по контракту.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление «Дорожного агентства Липецкой области» к компании «Липецкое дорожно-строительное предприятие №1». Причиной для иска стал срыв срока работ. Чиновники потребовали взыскания неустойки.

Как указано в материалах суда, 11 декабря 2017 года дорожное агентство и организация заключили государственный контракт на ремонт участка трассы Липецк-Данков, расположенный в Лебедянском районе. Цена контракта составила более 40 млн рублей. Подрядчик должен был завершить ремонт до 30 ноября 2019 года, но смог сдать объект только 24 декабря 2019 года. Дорожное агентство потребовало за просрочку неустойку, но подрядчик оставил претензию без внимания. Тогда чиновники обратились в арбитраж.

Суд своим решением взыскал с подрядчика 170 070 рублей, а также обязал погасить издержки на почти 6 000 рублей.
1 500
#дороги #ремонт #штраф
2

Комментарии (1)

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007

38 минут назад
Когда в р-не Филатовки дорогу сделают до конца, месяц как прыжки,позор
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