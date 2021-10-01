За новыми впечатлениями — в бесплатный кинотеатр Tele2 под открытым небом

В Липецке вновь появилось отличное место, чтобы сходить на свидание, встретиться с друзьями, провести уютный семейный вечер или просто хорошо отдохнуть

До 9 октября в Липецке на парковке ТЦ «АШАН Липецк» будет работать бесплатный автокинотеатр, куда можно приехать на своей машине и посмотреть кино с друзьями и родными. Зрители могут занять любое удобное свободное место на парковке напротив огромного экрана. Промоутеры Tele2 встретят вас на въезде и помогут припарковаться, обязательно измерят температуру, а также подскажут FM-волну, с помощью которой звук фильмов транслируется прямо в автомобиль.

Посмотреть кино в необычной обстановке можно ежедневно. Сеансы начинаются в 17:00, 19:00 и 21:00 — полное расписание фильмов доступно на сайте проекта . За вечер показывают по два-три фильма, а всего за время работы автокинотеатра жители Липецка смогут увидеть более 40 картин с высоким рейтингом от видеосервиса Wink. В расписании этого сезона – мелодрама «Прекрасная эпоха», драма «Достать ножи», мультфильм для семейного просмотра «Королевский корги», а также картины «Взаперти», «После», «Хороший доктор» и многие другие фильмы.

Мобильный оператор Tele2 уже второй год подряд преображает парковку в кинозал под открытым небом. Все фильмы транслируются онлайн с помощью быстрого мобильного 4G-интернета, качество которого у Tele2 на высоте. Благодаря автокинотеатру убедиться в этом и протестировать связь Tele2 теперь может каждый, в том числе абоненты других операторов. В этом году площадка предусматривает более 200 парковочных мест. Экран подняли на несколько метров и усилили стереосистему — так что смотреть кино максимально удобно со всех мест и ракурсов.





– Tele2 организует кинопоказы под открытым небом уже не первый год, – отметил директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых. – Несколько лет назад мы запускали кинотеатр под открытым небом в парке Победы. Потом компания Tele2 провела «Фестиваль уличного кино» на Городище. Несмотря на то, что прошлый год был пандемийный и действовало много ограничений, нам удалось организовать кинопарковку, и в итоге мы получили массу положительных откликов от горожан. Поэтому в этом году мы решили повторить успех прошлого года и подарить липчанам полюбившийся им кинотеатр под открытым небом. Проект «Кинопарковки» – это отличная возможность вернуться к привычному образу жизни и получить яркие эмоции от просмотра фильмов в безопасной обстановке. Хотелось бы отметить, что на нашу парковку приезжают не только липчане, но и семьи и компании из Ельца, Лебедяни и Льва Толстого.

Автокинотеатр — идеальное место, чтобы скрасить холодный осенний вечер. Здесь хорошо при любой погоде – в личном автомобиле смотреть кино тепло, удобно и безопасно — можно не отвлекаться на соседей по кинозалу и наконец-то снять маску. А ещё здесь очень атмосферно — у вас сразу и первый ряд, и «места для поцелуев». Можно захватить с собой из дома печенье и термос с горячим чаем, а еще заказать капучино или американо из кофейни и блюда из ресторана рядом с площадкой, на которые партнеры Tele2 в рамках программы лояльности « Больше » приготовили для своих абонентов хорошие скидки.



– Классно, что можно получить новые впечатления, приятные эмоции и отдохнуть с друзьями или семьёй в необычной обстановке, причём в афише есть фильмы, которые понравятся даже детям, – говорят первые зрители кинопарковки. – Интересное для Липецка место. Очень колоритно и романтично здесь — как будто ты сам оказываешься в голливудском кино.

Всего по стране автокинотеатры Tele2 в этом году будут работать в 8 городах: Липецке, Саратове, Сыктывкаре, Ижевске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Иркутске и Набережных Челнах. В прошлом году на кинопоказах под открытым небом от Tele2 побывали почти 6 миллионов человек.

Для просмотра фильмов посетителям кинопарковки не нужно регистрироваться заранее, можно просто приехать и занять любое свободное место на площадке. Приятного просмотра!

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