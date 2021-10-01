На рекультивацию свалки «Венера» потратят около 40 миллионов рублей

Экологи готовят заявку в Минприроды России на получение федеральных средств для проведения работ.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, Липецк избавится от многолетней свалки «Венера», расположенной в районе Окружной трассы: получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданное Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора. В настоящее время экологи готовят заявку в Минприроды РФ на получение федеральных средств для проведения работ.



Площадь свалки - 11,5 гектара. Объект появился на карте Липецка в 1961 году, задолго до реформы системы обращения с отходами, и десятилетиями накапливал твердые коммунальные отходы всего областного центра. В 2000-е объект был закрыт и получил статус несанкционированной свалки бытовых отходов.



Начиная с 2006 года на полигоне ТБО «Венера» проводился комплекс работ по рекультивации в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка», что позволило рекультивировать около 70% территории. Окончательно завершить процесс рекультивации позволят средства федерального бюджета, выделенные в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».



Мероприятия по рекультивации, общая стоимость которых – около 40 миллионов рублей, планируется начать в 2023 году. Проектом предусмотрено проведение технического этапа: формирование свалочного тела, укладка верхнего изолирующего и плодродного слоев, а также биологический этап рекультивации: подготовка почвы, посев и уход за многолетними травами, такими как мятлик, кострец, клевер, овсяница. Работы планируется завершить к концу 2024 года.



До момента начала работ, во время их проведения и по окончании запланирован мониторинг компонентов окружающей среды, который позволит оценить изменение экологических параметров.



- Избавление от свалки, находящейся в непосредственной близости от города, позволит улучшить жизнь как минимум 500 тысяч жителей Липецка, - отмечают в управлении.