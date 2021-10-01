Общество

сегодня, 11:57

На рекультивацию свалки «Венера» потратят около 40 миллионов рублей

4 396
#экология #свалка
2
На рекультивацию свалки «Венера» потратят около 40 миллионов рублей

Экологи готовят заявку в Минприроды России на получение федеральных средств для проведения работ.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, Липецк избавится от многолетней свалки «Венера», расположенной в районе Окружной трассы: получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданное Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора. В настоящее время экологи готовят заявку в Минприроды РФ на получение федеральных средств для проведения работ.

Площадь свалки - 11,5 гектара. Объект появился на карте Липецка в 1961 году, задолго до реформы системы обращения с отходами, и десятилетиями накапливал твердые коммунальные отходы всего областного центра. В 2000-е объект был закрыт и получил статус несанкционированной свалки бытовых отходов.

Начиная с 2006 года на полигоне ТБО «Венера» проводился комплекс работ по рекультивации в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка», что позволило рекультивировать около 70% территории. Окончательно завершить процесс рекультивации позволят средства федерального бюджета, выделенные в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Мероприятия по рекультивации, общая стоимость которых – около 40 миллионов рублей, планируется начать в 2023 году. Проектом предусмотрено проведение технического этапа: формирование свалочного тела, укладка верхнего изолирующего и плодродного слоев, а также биологический этап рекультивации: подготовка почвы, посев и уход за многолетними травами, такими как мятлик, кострец, клевер, овсяница. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

До момента начала работ, во время их проведения и по окончании запланирован мониторинг компонентов окружающей среды, который позволит оценить изменение экологических параметров.

- Избавление от свалки, находящейся в непосредственной близости от города, позволит улучшить жизнь как минимум 500 тысяч жителей Липецка, - отмечают в управлении.
4 396
#экология #свалка
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ттт

11 минут назад
"минимум 500 тысяч жителей Липецка" - то есть всем, в Липецке столько и живет.
ответить

Крутяк

45 минут назад
чё еще тут скажешь))))))
ответить

ооо

57 минут назад
Потратят. Но не рекультивируют
ответить

"Венера" не изменится

сегодня, 12:04
А денежки освоят.
ответить

Еще в рубрике

Дорожников оштрафовали за медленный ремонт
#дороги #ремонт #штраф
1
Дорожников оштрафовали за медленный ремонт

35 минут назад

Общество
Более тысячи новобранцев из Липецкой области уйдут в армию в осенний призыв
#армия #призыв
9
Более тысячи новобранцев из Липецкой области уйдут в армию в осенний призыв

сегодня, 11:20

Общество
Среди липчан не стало больше ЗОЖников
#ЗОЖ #рейтинг
6
Среди липчан не стало больше ЗОЖников

сегодня, 11:17

Общество
В Липецкой области отменили фестиваль
#фестиваль #запрет массовых мероприятий
11
В Липецкой области отменили фестиваль

сегодня, 10:19

Общество
Липчанка не вошла в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»
#Учитель года
5
Липчанка не вошла в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»

сегодня, 10:17

Общество
17% липчан не хотят прививаться от COVID-19
#прививка #коронавирус #запись
24
17% липчан не хотят прививаться от COVID-19

сегодня, 10:11

Общество