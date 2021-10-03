Общество

01.10.2021 11:17

Среди липчан не стало больше ЗОЖников

12 1727
#ЗОЖ #рейтинг
3
Среди липчан не стало больше ЗОЖников

Регион сохранил свою позицию в тематическом рейтинге.

Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Лидерами списка в пятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

Липецкая область в рейтинге за 2020 год сохранила свою позицию — 35 строчка. Лидером по ЗОЖ среди регионов Центрального Черноземья оказалась Тамбовская область — 6 позиция в рейтинге, за год произошел рост на один пункт. Курская область с 30 строки поднялась на 28. Белгородская область сдала позиции: падение с 34 строчки на 37. Воронежская область оказалась в аналогичной ситуации — падение с 44 на 48 позицию рейтинга.

По сравнению с прошлым годом 36 регионов РФ улучшили свои позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ, 12 регионов сохранили позиции и 37 – ухудшили. Самое заметное движение вверх у северной столицы – Санкт-Петербург по итогам 2020 года поднялся в рейтинге на 17 строчек и занял 26 место. Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Республики Татарстан (-10 мест), Ивановской области (-8 мест) и у Севастополя (-7 мест). Для всех перечисленных регионов наиболее остро стоят проблемы увеличившегося потребления табачных изделий и высокого уровня смертности, обусловленной потреблением алкоголя. Кроме того, в Ивановской области и Севастополе низкие позиции по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой.

На первой и второй строчках рейтинга расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика, которые являются бессменными лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Следом за ними находятся Республика Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает первую пятерку Краснодарский край.

В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. Низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей.
12 1727
#ЗОЖ #рейтинг
3

Комментарии (12)

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вика

вчера, 11:32
Среди липчан не стало больше ЗОЖников - они поумирали
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123

01.10.2021 17:57
В киосках дешовая паленка, занимаемся литрболом.
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сонный пожарник

01.10.2021 17:29
а нас кто нибудь собирается спасать, от никотиновой зависимости, и к тому же ,от безделья, мы прокурили весь семейный бюджет.......
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Статистика

01.10.2021 13:55
Зато стало больше алкоголиков и нариков!!
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Уинстон Черчилль

01.10.2021 13:38
То что я дожил до таких лет- этим я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
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Solomon

01.10.2021 13:32
а зачем здоровье в такой стране? раньше сдох - скорее отмучился.
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Всегда говорил

01.10.2021 12:56
Строительство спортивных площадок пустая трата денег и полезных территорий. Большее время они пустуют. Лучше делать парковки.
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Вадя

01.10.2021 12:41
Зож до 25 лет , а потом дом,семья,работа.Все ,зожа нет!
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Гость

01.10.2021 12:18
Это же Пипецк..
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191

01.10.2021 12:02
потому что стало больше ЖИЖАнутых...
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