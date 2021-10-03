Общество
01.10.2021 11:17
Среди липчан не стало больше ЗОЖников
Регион сохранил свою позицию в тематическом рейтинге.
Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Лидерами списка в пятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.
Липецкая область в рейтинге за 2020 год сохранила свою позицию — 35 строчка. Лидером по ЗОЖ среди регионов Центрального Черноземья оказалась Тамбовская область — 6 позиция в рейтинге, за год произошел рост на один пункт. Курская область с 30 строки поднялась на 28. Белгородская область сдала позиции: падение с 34 строчки на 37. Воронежская область оказалась в аналогичной ситуации — падение с 44 на 48 позицию рейтинга.
По сравнению с прошлым годом 36 регионов РФ улучшили свои позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ, 12 регионов сохранили позиции и 37 – ухудшили. Самое заметное движение вверх у северной столицы – Санкт-Петербург по итогам 2020 года поднялся в рейтинге на 17 строчек и занял 26 место. Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Республики Татарстан (-10 мест), Ивановской области (-8 мест) и у Севастополя (-7 мест). Для всех перечисленных регионов наиболее остро стоят проблемы увеличившегося потребления табачных изделий и высокого уровня смертности, обусловленной потреблением алкоголя. Кроме того, в Ивановской области и Севастополе низкие позиции по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой.
На первой и второй строчках рейтинга расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика, которые являются бессменными лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Следом за ними находятся Республика Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает первую пятерку Краснодарский край.
В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. Низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей.
Липецкая область в рейтинге за 2020 год сохранила свою позицию — 35 строчка. Лидером по ЗОЖ среди регионов Центрального Черноземья оказалась Тамбовская область — 6 позиция в рейтинге, за год произошел рост на один пункт. Курская область с 30 строки поднялась на 28. Белгородская область сдала позиции: падение с 34 строчки на 37. Воронежская область оказалась в аналогичной ситуации — падение с 44 на 48 позицию рейтинга.
По сравнению с прошлым годом 36 регионов РФ улучшили свои позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ, 12 регионов сохранили позиции и 37 – ухудшили. Самое заметное движение вверх у северной столицы – Санкт-Петербург по итогам 2020 года поднялся в рейтинге на 17 строчек и занял 26 место. Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Республики Татарстан (-10 мест), Ивановской области (-8 мест) и у Севастополя (-7 мест). Для всех перечисленных регионов наиболее остро стоят проблемы увеличившегося потребления табачных изделий и высокого уровня смертности, обусловленной потреблением алкоголя. Кроме того, в Ивановской области и Севастополе низкие позиции по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой.
На первой и второй строчках рейтинга расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика, которые являются бессменными лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Следом за ними находятся Республика Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает первую пятерку Краснодарский край.
В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. Низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей.
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