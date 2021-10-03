Водитель «BMW Х5» предложил гаишнику 200 рублей

Машина была затонирована, что является нарушением, но автомобилист решил откупиться от инспектора.

В мировом суде №25 Октябрьского района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении пенсионера, которого уличили в мелком взяточничестве. Подсудимый не стал отрицать свою вину.



Преступление было совершено вечером 1 мая в районе площади Танкистов. Там в это время дежурили сотрудники ГИБДД. Они заметили проезжавший мимо «BMW Х5» с тонированными стеклами и остановили машину. Для того, чтобы избежать штрафа за тонировку, пенсионер решил подкупить старшего лейтенанта. За то, чтобы гаишник не составлял протокол, водитель иномарки предложил ему 200 рублей. Сотрудник автоинспекции от взятки отказался и сообщил о преступлении.



Подсудимый и его адвокат просили прекратить уголовное дело и назначить пенсионеру штраф, так как водитель раскаялся и перевел на счет детдома 5 000 рублей.



Суд прекратил уголовное дело и назначил пенсионеру штраф в 7 000 рублей. Эти деньги и взятка в 200 рублей поступят на счет государства.