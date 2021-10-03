Происшествия

01.10.2021 10:45

Водитель «BMW Х5» предложил гаишнику 200 рублей

45 4700
#взятка #подкуп #штраф
6
Водитель «BMW Х5» предложил гаишнику 200 рублей

Машина была затонирована, что является нарушением, но автомобилист решил откупиться от инспектора.

В мировом суде №25 Октябрьского района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении пенсионера, которого уличили в мелком взяточничестве. Подсудимый не стал отрицать свою вину.

Преступление было совершено вечером 1 мая в районе площади Танкистов. Там в это время дежурили сотрудники ГИБДД. Они заметили проезжавший мимо «BMW Х5» с тонированными стеклами и остановили машину. Для того, чтобы избежать штрафа за тонировку, пенсионер решил подкупить старшего лейтенанта. За то, чтобы гаишник не составлял протокол, водитель иномарки предложил ему 200 рублей. Сотрудник автоинспекции от взятки отказался и сообщил о преступлении.

Подсудимый и его адвокат просили прекратить уголовное дело и назначить пенсионеру штраф, так как водитель раскаялся и перевел на счет детдома 5 000 рублей.

Суд прекратил уголовное дело и назначил пенсионеру штраф в 7 000 рублей. Эти деньги и взятка в 200 рублей поступят на счет государства.
45 4700
#взятка #подкуп #штраф
6

Комментарии (45)

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Житель

вчера, 09:44
И гаишник обиделся, 200р несовместимы с его совестью! Больше, больше предлагать нужно!!!
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КузьмичЬ

01.10.2021 21:38
купил х5 - умножай все свои штрафы на 5ть!
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Гость

01.10.2021 21:06
Ну дед, ну дает ?! ))))) 200 рублей, разве это взятка??? Это чаевые!!!
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Дмитрий

01.10.2021 19:57
— Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль.
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А

01.10.2021 19:45
Скупой платит дважды
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Россия матушка

01.10.2021 18:56
С тонировкой только приближеные люди к ГАИ ездят в круг здороваются с ними и им пофигу а дед не в авторииете
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Ник

01.10.2021 18:35
Вот актеры )))
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Знаток

01.10.2021 18:11
Купили деду машину а деньги не дали.
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Прохожий

01.10.2021 18:01
Неравнодушный горожанин, а лучше пенсионеров на Лексусах.
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Швондер

01.10.2021 17:58
Тонированых полно на дорогах, гибдд неработает!
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