Здоровье
01.10.2021 10:43
Семья из Грязинского района отравилась бледными поганками
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Мужчина и женщина в крайне тяжёлом состоянии в больнице.
Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера с отравлением грибами туда поступили двое жителей Грязинского района — 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Муж и жена считают, что вместе собирали и ели рядовки, которые являются условно съедобными грибами. Но у медиков иное мнение: пациенты в крайне тяжёлом состоянии, и по всем признакам у них классическое отравление бледными поганками. Усугубляет ситуацию и тот факт, что за медицинской помощью семья пенсионеров обратилась достаточно поздно — спустя полутора суток после отравления.
Таким образом, с начала сезона в Липецкой области отравились грибами уже восемь человек.
Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.
Муж и жена считают, что вместе собирали и ели рядовки, которые являются условно съедобными грибами. Но у медиков иное мнение: пациенты в крайне тяжёлом состоянии, и по всем признакам у них классическое отравление бледными поганками. Усугубляет ситуацию и тот факт, что за медицинской помощью семья пенсионеров обратилась достаточно поздно — спустя полутора суток после отравления.
Таким образом, с начала сезона в Липецкой области отравились грибами уже восемь человек.
Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.
7 3709
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