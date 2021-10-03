Семья из Грязинского района отравилась бледными поганками

Мужчина и женщина в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера с отравлением грибами туда поступили двое жителей Грязинского района — 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.



Муж и жена считают, что вместе собирали и ели рядовки, которые являются условно съедобными грибами. Но у медиков иное мнение: пациенты в крайне тяжёлом состоянии, и по всем признакам у них классическое отравление бледными поганками. Усугубляет ситуацию и тот факт, что за медицинской помощью семья пенсионеров обратилась достаточно поздно — спустя полутора суток после отравления.



Таким образом, с начала сезона в Липецкой области отравились грибами уже восемь человек.



Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.