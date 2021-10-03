Здоровье

01.10.2021 10:43

Семья из Грязинского района отравилась бледными поганками

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#грибы #отравление
4
Семья из Грязинского района отравилась бледными поганками

Мужчина и женщина в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера с отравлением грибами туда поступили двое жителей Грязинского района — 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Муж и жена считают, что вместе собирали и ели рядовки, которые являются условно съедобными грибами. Но у медиков иное мнение: пациенты в крайне тяжёлом состоянии, и по всем признакам у них классическое отравление бледными поганками. Усугубляет ситуацию и тот факт, что за медицинской помощью семья пенсионеров обратилась достаточно поздно — спустя полутора суток после отравления.

Таким образом, с начала сезона в Липецкой области отравились грибами уже восемь человек.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.
7 3709
#грибы #отравление
4

Комментарии (7)

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.¡.

01.10.2021 17:48
Выздоровления пенсам.
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и че

01.10.2021 17:20
Я, Дык недавно в Москве ,вое арбузами отравились до смерти.
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Я

01.10.2021 15:26
На хрена вы это жрете
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Людмила

01.10.2021 12:46
Много лет назад у меня на глазах умерла целая семья от бледной поганки.Папа и двое детей 17 и 8 лет.Мама осталась жива , но через два месяца покончила с собой.До сих пор проходя мимо их могилы ,а они похороненны на кладбище в Коровино , мурашки бегут по телу.И к грибам с тех пор я не притрагиваюсь.Смерть кстати от грибов очень страшная.
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иван

01.10.2021 12:07
дай бог здоровья! хоть не грибник, но по моему это очень серьёздное отравление(
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Интересно,

01.10.2021 11:26
а зачем беспокоить медиков, если сам добровольно жрешь черт знает что? Ну, съел поганку. Лежи себе, отходи тихонечко.
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вова

01.10.2021 10:53
Пенсионерам есть нечего, вот они и жрут поганки.
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