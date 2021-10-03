Общество

01.10.2021 10:19

В Липецкой области отменили фестиваль

16 4658
#фестиваль #запрет массовых мероприятий
3
В Липецкой области отменили фестиваль

Его должны были провести в Ельце.

Ретро-фестиваль «Пусть осень жизни будет золотой» отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает елецкий центр социальной защиты населения. Фестиваль, посвященный Дню пожилого человека, планировали провести сегодня, 1 октября, в городском парке Ельца.

Вместе с этим приуроченные к празднику мероприятия, запланированные в Липецке, остаются в силе, так как практически все они пройдут в онлайн-формате или на небольших площадках.

16 4658
#фестиваль #запрет массовых мероприятий
3

Комментарии (16)

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Денис

01.10.2021 20:20
В Липецке круглые сутки фестиваль...
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Санчес

01.10.2021 16:11
Коронавирус, едзжай в Тербуны, туда "звезда" спорта, великий гребец и биотланист прибудет!
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Зося

01.10.2021 15:01
зато начали торговлю на роквест 2022. Где логика?
ответить

Alex

01.10.2021 13:33
какие фестивали при умирающей экономике?
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Елена

01.10.2021 13:25
Отмените Лесобег-2021
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Митрич

01.10.2021 12:48
Рокфест провели, а тут отменили. не поймешь нашего губернатора. Где логика?
ответить

Я

01.10.2021 12:32
Отмените празднование Дня города Усмани!
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мизантроп

01.10.2021 12:12
Хилер, дворянам можно, у них балы и хруст французской булки. а холопы должны ходить в намордниках.и не вякать.
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Хилер

01.10.2021 11:52
А почему проводят фестиваль в дворянской усадьбе 2 октября? С гуляньями, песнями м плясками?И всё время проведения ТВ реклама разных концертов? Зашибись! Нам хлеба не надо, нам зрелищ давай!
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Илья

01.10.2021 11:38
А почему разрешили проводить мероприятие "Лесобег-2021" 24 октября? Участников около 1000 человек?
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