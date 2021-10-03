В Липецкой области отменили фестиваль

Его должны были провести в Ельце.

Ретро-фестиваль «Пусть осень жизни будет золотой» отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает елецкий центр социальной защиты населения. Фестиваль, посвященный Дню пожилого человека, планировали провести сегодня, 1 октября, в городском парке Ельца.Вместе с этим приуроченные к празднику мероприятия, запланированные в Липецке, остаются в силе, так как практически все они пройдут в онлайн-формате или на небольших площадках.