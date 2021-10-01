Начисление детских пособий и бесплатные прививки в частных клиниках – законы, которые вступают в силу в октябре

Бесплатные прививки, которые включены в национальный календарь прививок, можно будет сделать в частных клиниках. Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет перечислят только на карту «Мир». Для новых неквалифицированных инвесторов перед сделками на фондовом рынке начнут проводить тестирование – таким образом, граждане смогут оценить риски до того, как вложат денежные средства. Новая информационная система сведений о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения станет инструментом профилактики завоза и распространения на территории РФ опасных инфекционных заболеваний. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в октябре.



Бесплатная вакцинация в частных клиниках



С 1 октября бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и в частных клиниках. Речь идет о вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям. Соответствующий закон был принят в июле 2021 года. Новые правила распространяются только на те частные клиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Средства будут выделяться из федерального бюджета. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.



Национальный календарь прививок утверждается Минздравом. Вакцинация проводится от таких заболеваний, как гепатит B, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, краснуха, эпидемический паротит, корь, грипп, некоторых других заболеваний.



Детские выплаты переведут на карту «Мир»



С 1 октября ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка малообеспеченным семьям (доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума) будут поступать только на карту платежной системы «Мир». Выплаты получают семьи, в которых ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Тем, кто еще не оформил карту, или не хочет ею пользоваться, деньги будут поступать на банковский счет, к которому не привязана карта. Получить их можно будет в отделении либо почтовым переводом. Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Ранее на отечественную платежную систему перевели другие социальные выплаты, в том числе пенсионные. Их перевод завершился летом 2021 года.



Силовикам и военным повысят зарплаты



В октябре вырастут оклады у военных и силовиков. Повышение денежного довольствия составит 3,7%. Соответствующее постановление правительство приняло в мае 2021 года. оклады увеличатся у военнослужащих (как срочников, так и контрактников), полицейских со специальными званиями, сотрудников ФСИН, пожарных, таможенников и некоторых сотрудников федеральной фельдъегерской связи.



В интернете появится бесплатное телевидение



В октябре россияне получат бесплатный доступ в интернете к каналам первого и второго мультиплекса. Это 20 каналов, включая все федеральные. Трансляция будет бесплатна как для зрителей, так и для самих платформ. Следует отметить, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, которые содержат очищенный для распространения в сети контент – трансляция телеканалов в интернете должна осуществляться в неизменном виде. Единство содержания телеканалов во всех средах распространения обеспечит Роскомнадзор – для этого установлены соответствующие требования к программному обеспечению. Выбором уполномоченных организаций занимается специальная комиссия РКН при участии представителей самих телеканалов, при этом устав, состав и порядок ее работы также утверждает Роскомнадзор. Срок полномочий выбранной платформы - пять лет, но они могут быть прекращены досрочно при выявлении нарушений в работе или несоответствия организации предъявляемым требованиям. Госдума приняла закон о бесплатной трансляции 20 телеканалов в интернете в июне, позже его одобрил Совет Федерации и подписал президент России.



Аудиторию новостных агрегаторов в интернете будут анализировать



В октябре в России начнут анализировать аудиторию посетителей интернета – новостных агрегаторов, сетевых изданий, онлайн-кинотеатров. Для их подсчета будут использовать единый измеритель по аналогии с измерением аудитории телеканалов. Владельцы интернет-изданий и сервисов должны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию. Закон был принят Госдумой в июне 2021 года.



Как отмечали разработчики, если на телевидении давно существует единый измеритель, то российский интернет-рынок фактически оставался без внешнего аудита, что являлось помехой для рекламодателей при оценке эффективности рекламы в интернете. В некоторых случаях страдали и интернет-площадки, когда деньги рекламодателей оседали у посредников, а не распространителей контента. Единый медиаизмеритель создаст, по мнению разработчиков, прозрачный механизм рынка интернет-рекламы с понятными критериями для компаний, предоставляющих данные об аудитории. Документ также поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство интернет-контента.



Роскомнадзор сможет получат данные от сотовых операторов



С октября Роскомнадзор сможет требовать от операторов сотовой связи ряд данных – об абонентах, оборудовании, которое они используют, совершенных звонках, например дате и времени оказания услуг связи, видах совершенных абонентом соединений, факте передачи голосовой информации и др. Закон касается юрлиц и ИП. О передаче содержания самих разговоров и сообщений речи не идет. Новая законодательная инициатива по мнению разработчиков станет продолжением борьбы с «серыми» SIM-картами.



За переводы по иностранным электронным кошелькам потребуют отчет



С 1 октября российские граждане и бизнес (юрлица и ИП) должны будут отчитываться о денежных операциях с использованием иностранных электронных кошельков при общей сумме переводов более 600 тысяч рублей за год (или эквивалентной суммы в иностранной валюте). Направлять отчет о переводах с использованием иностранных электронных кошельков необходимо, если соблюдены два условия: электронный кошелек открыт у иностранного оператора, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; а также если в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа была начислена сумма более 600 тысяч рублей. Физические лица должны будут предоставить отчет до 1 июня 2022 года, если с 1 июля по 31 декабря 2021 года сумма переводов превысила указанный лимит. В дальнейшем эта пороговая сумма будет установлена на весь год. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо будет представить до 31 октября за третий квартал 2021 года. За несоблюдение этих требований будет грозить ответственность. Административный штраф может составить от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчетный год. Список основных зарубежных операторов платежных услуг размещен на сайте ФНС.



Для частных инвесторов организуют финансовый ликбез



С 1 октября вступает в силу закон о защите неквалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами вводится тестирование. «После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений», - пояснил причины появления закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Теперь инвесторы, которые планируют впервые использовать некоторые финансовые инструменты, должны будут сначала пройти короткое тестирование на знание рисков по инструменту и на понимание его сути. Оно подтверждает, что инвестор адекватно оценивает риск конкретного финансового инструмента и осознает свою ответственность. Кроме того, тест поможет противодействовать мисселингу (навязыванию одних услуг под видом других). Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность. Таким образом, регулятор хочет оградить частных неквалифицированных инвесторов от убытков из-за недостатка знаний об используемых финансовых инструментах.



В строительство возвращается типовое проектирование



С октября вступает в силу закон о введении в Градостроительный кодекс института типового проектирования – у строителей появится типовая проектная документация, которая была использована при строительстве, реконструкции объекта, уже введенного в эксплуатацию и получила положительное заключение госэкспертизы. Сведения о ней должны включаться в единый госреестр. Такой подход позволит, по мнению разработчиков, сократить сроки возведения зданий и сэкономить средства на проектировании. До этого Минстроем создавался банк экономически эффективной проектной документации повторного использования (в нем много проектов школ, детских садов, спорткомплексов и пр.). Типовые проектные решения будут предоставляться госзаказчикам на безвозмездной основе. Применение типовых проектов в общем случае будет добровольным. Однако при подготовке к строительству типового объекта не допускается внесение изменений в проект. Закон предусматривает, что правительством может быть установлено обязательное использование типовой проектной документации, однако только в случаях, когда объекты строительства создаются за счет бюджетных средств.



Статус «НКО-иноагент» могут получить больше организаций



С 3 октября под понятие «некоммерческая организация – иностранный агент» попадет больше организаций: дополняется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом. Закон об этом был подписан в апреле 2021 года. С октября в перечень включены российские организации, если их конечные (бенефициарные) владельцы - иностранцы или лица без гражданства. Прежде иностранными агентами признавались НКО, которые занимались политической деятельностью и получали деньги от иностранных компаний или от российских компаний с иностранными источниками финансирования.



Возглавлять религиозные организаций разрешат не всем



С 3 октября вступают в силу изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Закон устанавливает, что возглавлять религиозные группы и участвовать в них не имеют права лицам, которые фигурировали в качестве подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Кроме того, возглавлять религиозные группы и участвовать в них не имеют права иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых было принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в Российской Федерации, а также лица, в действиях которых были обнаружены признаки экстремистской деятельности. Таким образом, на руководителей и участников религиозных групп распространяются уже существующие в законодательстве требования к некоммерческим организациям, в том числе религиозным.



Процедуру прав на недвижимость упростят



С 28 октября вступят в силу новые правила, которые упростят процедуру регистрации прав на объекты недвижимости. Теперь документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер). Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате — три дня, а через МФЦ — семь дней.



В России появится «санитарная» ФГИС



31 октября запустят федеральную государственную информационную систему сведений эпидемиологического характера – о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Эта система будет содержать информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Помимо данных о медосвидетельствованиях иностранцев и лиц без гражданства, в нее будут вносить сведения о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров. Вносить информацию в систему будут Минздрав России, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и различные организации.



Запуск системы должен стать частью проекта «Санитарный щит страны». С помощью информсистемы Роспотребнадзор планирует выявлять и отслеживать распространение в стране инфекций, а также вести учет медицинских осмотров работающих россиян и мигрантов. Главная задача системы - выявлять носителей опасных болезней, грамотно, своевременно и оперативно проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.



