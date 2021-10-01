Происшествия

27 минут назад

В Липецке разбились два мотоциклиста

692
#авария #ДТП
В Липецке разбились два мотоциклиста

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 сентября в Липецке на проспекте Победы столкнулись мотоцикл и автомобиль «Ауди». 30-летний мотоциклист госпитализирован с мета аварии. 

На улице 9 Мая автомобиль «Форд» под управлением 76-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом, которым управлял 18-летний водитель. В аварии мотоциклист получил травмы и после оказания помощи был отпущен. 

В Задонском районе  на трассе Гнилуша – примыкание к автодороге «Подъезд к Липецку» столкнулись автомобили «Лада-Приора» с 43-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 42-летнего водителя. Оба водителя  доставлены в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

30 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4008 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 110.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей.


692
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров
#без вести пропавшие
Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров

сегодня, 08:40

Происшествия
В Тербунском районе уничтожили две мины
#УГПСС #спасатели
В Тербунском районе уничтожили две мины

вчера, 19:36

Происшествия
Пропавшего мальчика нашли
#пропавшие без вести
38
Пропавшего мальчика нашли

вчера, 19:08

Происшествия
В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника
#пропавшие без вести
4
В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника

вчера, 18:44

Происшествия
В Липецке пропал первоклассник
#пропавшие без вести
42
В Липецке пропал первоклассник

вчера, 16:41

Происшествия
Мотоциклист попал в больницу после ДТП на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов
#ДТП #мотоцикл
45
Мотоциклист попал в больницу после ДТП на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов

вчера, 14:58

Происшествия