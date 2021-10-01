В Липецке разбились два мотоциклиста

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 сентября в Липецке на проспекте Победы столкнулись мотоцикл и автомобиль «Ауди». 30-летний мотоциклист госпитализирован с мета аварии.



На улице 9 Мая автомобиль «Форд» под управлением 76-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом, которым управлял 18-летний водитель. В аварии мотоциклист получил травмы и после оказания помощи был отпущен.



В Задонском районе на трассе Гнилуша – примыкание к автодороге «Подъезд к Липецку» столкнулись автомобили «Лада-Приора» с 43-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 42-летнего водителя. Оба водителя доставлены в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.



30 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4008 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 110.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей.





