Спасатели нашли заблудившихся в лесу парней

А ещё помогли вытащить их машину.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 29 сентября в 21:35 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №31 в селе Преображеновка Добровского района поступило сообщение о пропаже двух юношей. В службу спасения обратились их родители, которые не смогли до них дозвониться.



Спасатели сразу выехали на помощь. Оказалось, что парни заблудились в лесу, а выехать обратно им не удалось, так как машина застряла в колее. Спасатели с помощью троса вытянули автомобиль и сопроводили ребят до населенного пункта. Медицинская помощь им не требовалась.



Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области

