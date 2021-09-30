Общество

48 минут назад

Спасатели нашли заблудившихся в лесу парней

7 725
#УГПСС #спасатели
Спасатели нашли заблудившихся в лесу парней

А ещё помогли вытащить их машину.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 29 сентября в 21:35 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №31 в селе Преображеновка Добровского района поступило сообщение о пропаже двух юношей. В службу спасения обратились их родители, которые не смогли до них дозвониться.

Спасатели сразу выехали на помощь. Оказалось, что парни заблудились в лесу, а выехать обратно им не удалось, так как машина застряла в колее. Спасатели с помощью троса вытянули автомобиль и сопроводили ребят до населенного пункта. Медицинская помощь им не требовалась.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#УГПСС #спасатели

Комментарии (7)

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старый

10 минут назад
Что за поколение....,в трех соснах заблудились.Скоро спасателей будут вызывать,чтоб сопли высморкать.
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Вася

21 минуту назад
В Преображеновке нужно быть очень осторожным, там бродит заднеприводный.
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Миха

36 минут назад
Пили всю ночь
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сладкий

37 минут назад
Ой,парниши на красной машинке,зачем им помешали.
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дед

39 минут назад
Даже смартфон им не помог,поколение одуванов....
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вова

40 минут назад
Вот так к девкам в деревню ездить по бездорожью! Да ещё на ночь глядя.
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Бабка

42 минуты назад
Народ думает что в преображеновке много грибов. Вот и теряется. А грибов и нету нифига
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