Общество
48 минут назад
Спасатели нашли заблудившихся в лесу парней
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А ещё помогли вытащить их машину.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 29 сентября в 21:35 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №31 в селе Преображеновка Добровского района поступило сообщение о пропаже двух юношей. В службу спасения обратились их родители, которые не смогли до них дозвониться.
Спасатели сразу выехали на помощь. Оказалось, что парни заблудились в лесу, а выехать обратно им не удалось, так как машина застряла в колее. Спасатели с помощью троса вытянули автомобиль и сопроводили ребят до населенного пункта. Медицинская помощь им не требовалась.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
Спасатели сразу выехали на помощь. Оказалось, что парни заблудились в лесу, а выехать обратно им не удалось, так как машина застряла в колее. Спасатели с помощью троса вытянули автомобиль и сопроводили ребят до населенного пункта. Медицинская помощь им не требовалась.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
7 725
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