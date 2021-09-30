Происшествия

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В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника

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#пропавшие без вести
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В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника

Мальчик ушёл из школы в 11 утра и пропал.

В Липецке следователи устанавливают обстоятельства исчезновения школьника. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту  исчезновения 7-летнего школьника.

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30 сентября ученик первого класса школы №14 города Липецка Кирилл Наумов после уроков около 11:00 часов ушёл из образовательного учреждения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сейчас проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшего школьника. К поискам подростка подключились и волонтеры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 (4742) 35-73-99, а также дежурному СКР по короткому номеру 123 или 02.

Приметы школьника: на вид 7 лет, рост 140-154 см., худощавого телосложения, волосы светлые, средней длины.

Был одет: матерчатая куртка черного цвета с оранжевым капюшоном, оранжевая шапка, синие школьные брюки, черные ботинки. При себе имел рюкзак темного цвета, черный мешок со сменной обувью.
4 2540
#пропавшие без вести
9

Комментарии (4)

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Чужая мама

сегодня, 19:13
Ника, где он был?
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Мария

сегодня, 19:13
Слава Богу, что нашёлся!
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Дима

сегодня, 19:12
Будьте бдительны. Где то, кто то постоянно ест детей.
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Ника

сегодня, 19:06
В родительском чате написали, что нашли
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