Происшествия
сегодня, 18:44
В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника
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Мальчик ушёл из школы в 11 утра и пропал.
В Липецке следователи устанавливают обстоятельства исчезновения школьника. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 7-летнего школьника.
30 сентября ученик первого класса школы №14 города Липецка Кирилл Наумов после уроков около 11:00 часов ушёл из образовательного учреждения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сейчас проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшего школьника. К поискам подростка подключились и волонтеры.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 (4742) 35-73-99, а также дежурному СКР по короткому номеру 123 или 02.
Приметы школьника: на вид 7 лет, рост 140-154 см., худощавого телосложения, волосы светлые, средней длины.
Был одет: матерчатая куртка черного цвета с оранжевым капюшоном, оранжевая шапка, синие школьные брюки, черные ботинки. При себе имел рюкзак темного цвета, черный мешок со сменной обувью.
30 сентября ученик первого класса школы №14 города Липецка Кирилл Наумов после уроков около 11:00 часов ушёл из образовательного учреждения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сейчас проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшего школьника. К поискам подростка подключились и волонтеры.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 (4742) 35-73-99, а также дежурному СКР по короткому номеру 123 или 02.
Приметы школьника: на вид 7 лет, рост 140-154 см., худощавого телосложения, волосы светлые, средней длины.
Был одет: матерчатая куртка черного цвета с оранжевым капюшоном, оранжевая шапка, синие школьные брюки, черные ботинки. При себе имел рюкзак темного цвета, черный мешок со сменной обувью.
4 2540
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